Yettel и Pick N Dazzle представят лимитирана beauty кутия

Yettel и Pick N Dazzle обединяват усилия, за да представят специално издание на добре познатата козметична кутия, съдържаща селекция от висококачествена козметика. Освен 6 страхотни продукта за кожа и коса, лимитираното издание носи на всеки закупил кутията и промокод за 10% намаление от редовната цена на безжичните слушалки Apple AirPods 4. Той може да се ползва до 31 октомври 2025 г. и важи при покупка онлайн на Yettel.bg.

За любителите на играта „Петък с Yettel“ в мобилното приложение на оператора е предвидена и още една изненада – само на 3, 10 и 17 октомври те могат да спечелят промокод за 15% отстъпка от цената на своята beauty кутия. Кодът е валиден до 20 октомври или до изчерпване на количествата.

Лимитираната кутия на Yettel и Pick N Dazzle носи посланието „Подари си време за себе си“, а изборът на продукти в нея е вдъхновен от идеята за устойчивост и хармония с природата. Вътре се крие внимателно подбрана селекция от артикули, които създават цялостна рутина за грижа и баланс в предстоящите есенни дни. От почистващия гел REN Evercalm и освежаващата тинктура StarSkin Wonderbrew, през органичната Хидролина от маточина на Ina Essentials и възстановяващото масло за коса Revuele с макадамия и моринга, до веган маската Frudia и нефритения масажор за лице.

А слушалките AirPods 4 с 10% отстъпка в Yettel могат да са чудесно допълнение към цялостната рутина за грижа за себе си – за слушане на любим плейлист, балансираща медитация или вдъхновяващ подкаст. Слушалките предлагат чист и детайлен звук с усещане за пространствено аудио, което прави изживяването още по-пълноценно. При разговори специалната технология за изолиране на страничните шумове гарантира яснота на гласа независимо от предизвикателствата на околната среда.

Колаборацията на Yettel с Pick N Dazzle е поредната стъпка в посока предоставяне на много повече от традиционните телекомуникационни услуги. Операторът непрекъснато обновява мобилното си приложение, добавяйки нови удобства за клиентите си и осигурявайки им достъп до ексклузивни отстъпки чрез игри като „Петък с Yettel“ и „Промо вторник“, томболи с награди и идеи за пътувания в дигиталната версия на 100-те национални обекта и премиум видео и аудио съдържание с услуги като HBO MAX, Storytel, SkyShowtime, Deezer и др.