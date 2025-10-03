Рядък феномен е довел да спирането на тока в Испания и Португалия през април

Големият срив в електроснабдяването на Иберийския полуостров, който засегна Испания и Португалия на 28 април, е "първи" случай в Европа, свързан с феномен, довел до пренапрежение в Европа, а най-вероятно и в света. Това пише в първи междинен доклад, изготвен от 45 европейски експерти, натоварени с провеждането на техническите разследвания, изнесен днес и цитиран от Франс прес и БТА.

"Това е най-сериозното прекъсване на електрозахранването, което Европа е преживяла през последните двадесет години, и най-важното е, че е първото по рода си, свързано с феномен на каскадно пренапрежение", заяви Дамиан Кортинас, председател на Управителния съвет на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия при представянето на доклада.

"Такова нещо никога досега не се е случвало в Европа, в това сме сигурни. Смятаме, че дори в световен мащаб няма подобен случай, макар че не разполагаме с пълна информация от всяка държава. Но не открихме никакви данни за подобен тип срив никъде по света", допълни той.

Според доклада в рамките на половин час преди аварията са били регистрирани две колебания на мощността, напрежението и честотата на потока в електропреносната мрежа, които са засегнали основно Иберийския полуостров.

Пренапрежение в електропреносната мрежа е предизвикало верижна реакция от загуби на електропроизводство, последвано от сериен отказ и изключване на електроцентрали – както термични, така и от възобновяеми източници. Точните причини за тези изключвания все още не са установени.

