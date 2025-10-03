Войната в Украйна:

Паднаха два световни рекорда още на старта на Световното по вдигане на тежести

03 октомври 2025, 15:24 часа 355 прочитания 0 коментара
Тази седмица започна Световното първенство по вдигане на тежести за мъже и жени в Норвегия. В четвъртък вечер бяха раздадени и първите медали на шампионата, като паднаха и два световни рекорда. Става дума за състезанието при жените в най-леката категория - до 48 килограма. Там представителката на Северна Корея - Ри Сонг-гъм, отвя конкуренцията и грабна златото не само в двубоя, но и в отделните движения.

Тежкоатлетка от Северна Корея счупи два световни рекорда на Световното в Норвегия

Ри Сонг-гъм започна състезанието с 91 кг в изхвърлянето, като си заслужи златния медал в това движение с 3 килограма аванс пред втората Танятон Сукчароен от Тайланд. След това севернокорейската тежкоатлетка записа 122 кг в изтласкване, с което постави нов световен рекорд. Това бе със 7 кг повече от втората в движението Мирабай Чану от Индия. В двубоя Ри Сонг-гъм събра 213 килограма - също нов световен рекорд.

На второ място в двубоя завърши Мирабай Чану със 199 кг - на 14 кг зад победителката. Бронзът пък бе за Танятон Сукчароен, която събра 198 кг. Тази вечер - 3 октомври, предстоят и надпреварите в категория до 53 кг при жените, както и първото мъжко състезание - до 60 кг, където Дениз Данев завърши пети в Б състезанието, а в А състезанието ще участва Ангел Русев - една от надеждите на България за медал на шампионата.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
