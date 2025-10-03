Войната в Украйна:

03 октомври 2025, 13:04 часа 395 прочитания 0 коментара
На КПП Стрезимировци са съборени електрически стълбове след силен снеговалеж

Два електрически стълба са паднали край пропускателния пункт Стрезимировци на сръбско-българската граница в района на Сурдулица, Югоизточна Сърбия. Причината е в изсипалия се снеговалеж. Съборени са също дървета и клони по пътищата в този район на Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен1, като се позова на националната пътна компания на Сърбия.

Екипи са на място за разчистването на района и нормализирането на движението.

Началникът на Дирекцията, отговаряща за пожарните и спасителни дейности към Сектора за аварийни ситуации Неделко Гагич каза, че всички категоризирани пътища на територията на Сърбия са проходими, а пожарникарите са имали три акции през нощта заради снеговалежи в района на Сурдулица, Югоизточна Сърбия, и Приеполе, Югозападна Сърбия.

"Що се отнася до нощта, валя доста сняг в хълмистите и планинските райони. Имахме само три интервенции - една на територията на Приеполе, към населеното място Ябука, където пожарникарите отстраняваха паднали дървета, и две интервенции на територията на община Сурдулица за отстраняване на паднали дървета и за изтегляне на заседнало в снега превозно средство“, каза Гагич пред РТС.

