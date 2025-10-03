Основен футболист на Реал Мадрид се завръща в игра по-рано от очакваното

Едер Милитао е възстановен и може да започне в титулярния състав на Реал Мадрид за двубоя от Примера дивисион срещу Виляреал в събота вечерта, съобщават испанските медии.

Реал Мадрид отново може да разчита на Милитао

Това се случва само шест дни след получената контузия от бразилския национал по време на столичното дерби с Атлетико Мадрид миналата седмица. В понеделник 27-годишният централен защитник имаше проблеми с глезена на левия крак и чувстваше силни болки в предишните дни.

От лекарския щаб на 15-кратния клубен шампион на Европа потвърдиха, че състоянието на Милитао изненадващо се е подобрило в последните 48 часа.

Реал Мадрид загуби с 2:5 срещу Атлетико Мадрид и заема второ място в класирането в първенството на Испания, изоставайки с точка след лидера Барселона.

