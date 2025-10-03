Войната в Украйна:

Основен футболист на Реал Мадрид се завръща в игра по-рано от очакваното

03 октомври 2025, 15:13 часа 310 прочитания 0 коментара
Основен футболист на Реал Мадрид се завръща в игра по-рано от очакваното

Едер Милитао е възстановен и може да започне в титулярния състав на Реал Мадрид за двубоя от Примера дивисион срещу Виляреал в събота вечерта, съобщават испанските медии. 

Реал Мадрид отново може да разчита на Милитао

Това се случва само шест дни след получената контузия от бразилския национал по време на столичното дерби с Атлетико Мадрид миналата седмица. В понеделник 27-годишният централен защитник имаше проблеми с глезена на левия крак и чувстваше силни болки в предишните дни.

Още: Тежък удар по Ливърпул – звезда пропуска най-важната част от сезона

Едер Милитао

От лекарския щаб на 15-кратния клубен шампион на Европа потвърдиха, че състоянието на Милитао изненадващо се е подобрило в последните 48 часа.

Реал Мадрид загуби с 2:5 срещу Атлетико Мадрид и заема второ място в класирането в първенството на Испания, изоставайки с точка след лидера Барселона.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Реал Мадрид напира за един от най-добрите бранители в света

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Едер Милитао информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес