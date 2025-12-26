Кабинетът подаде оставка:

Руски генерал, бивш заместник на Шойгу, почина на Коледа на 56-годишна възраст

Бившият заместник-министър на отбраната генерал-полковник Юрий Садовенко е починал в Москва на 25 декември на 56-годишна възраст. Руски медии твърдят, че причина за смъртта му е сърдечно заболяване. Садовенко е работил дълго време със Сергей Шойгу като е бил негов заместник-министър и е освободен от поста си през май 2024 г. По същото време самият Шойгу загуби поста си като министър и на негово място бе назначен Андрей Белоусов. Припомняме, че вспоследствие Шойгу бе назначен за секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, което се тълкуваше като политическо пренареждане, а не като директно наказание.

Юрий Садовенко е роден в Украйна през 1969 г. Завършва Рязанското висше въздушно-десантно командно училище, а след това служи в руското Министерство на извънредните ситуации. От 2002 до 2007 г. Садовенко е бил помощник на министъра на извънредните ситуации тогава Сергей Шойгу, а по-късно и началник на кабинета на министъра.

От 2013 до 2024 г. Садовенко е бил заместник-министър на отбраната.

Много от бившите подчинени на Шойгу след неговото сваляне от министерския пост бяха разследвани за корупция.

Припомняме списък от август 2024 г., който показваше нагледно кои хора от обкръжението на Шойгу са освободени от постовете си, арестувани и разследвани. Срещу името на Юрий Садовенко стоеше отметка, че е уволнен и звездичка, че "засега е на свобода". 

Както днес по повод смъртта му констатира украинският журналист Денис Казански, може би Садовенко твърде се е вълнувал да не е следващият разследван и това обяснява проблема със сърцето.

