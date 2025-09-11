Руски министър и директорът на ФСБ са заподозрени в убийството на протестиращи на Майдана

Директорът на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) Александър Бортников, руският министър на вътрешните работи Владимир Колоколцев и техните подчинени са посочени като заподозрени в разследването на убийството на протестиращи от Евромайданa през 2014 г., съобщи на 10 септември Държавното бюро за разследвания на Украйна. Става въпрос за Революцията на достойнството в Украйна от ноември 2013 до февруари 2014, когато протестиращи излязоха по улиците и площадите срещу проруския президент Виктор Янукович, отказал да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Стигна се до брутални сблъсъци със силите за сигурност, включително печално известните "Беркут". Повече от 100 души бяха убити.

Руснаците посетили незаконно Киев, предоставили гранати на силите за борба с безредиците

"Руснаците лично посетиха централните райони на Киев, по-специално площад „Независимост“, оцениха ситуацията на място и допълнително коригираха (...) оперативния план за неутрализиране на протестните действия с насилствено разпръскване на демонстрантите", се казва в изявлението на Държавното бюро за разследвания на Украйна.

"Руските служители, които посетиха Киев незаконно, предоставиха гранати, предназначени за потушаване на протестите на Евромайдана", съобщи още бюрото. "Така че от Русия бяха незаконно доставени ръчни газови гранати „Drife-2“, светлинно-шумови гранати „Zarya-2“, „Torch-C“ и „Flame-M“, ръчни димни гранати".

Снимка: Getty Images/Guliver

Русия е поискала допълнителни правомощия за "Беркут"

Руските власти също така предложили да се разположат допълнителни сили на полицията за борба с безредиците "Беркут" и военни, за да се противопостави режимът на Янукович на протестиращите. "Съгласно техните препоръки, в Киев беше създаден резервен команден пункт в подходящо място за управление на операциите срещу протестите", заяви Държавното бюро за разследвания на Украйна.

"През януари-февруари 2014 г. тези мерки бяха незаконно използвани срещу протестиращите. Планът за разпръскване под прикритието на антитерористична операция беше изпълнен на 18-19 февруари 2014 г., като бяха убити 13 души и ранени повече от 250“, заяви агенцията.

Протестите на Евромайдана продължиха няколко месеца и събраха до 1 милион протестиращи, докато Янукович се опитваше да следва проруска политическа траектория и да ограничи гражданските свободи.

След приключването на протестите на Евромайдана руските власти приютиха украинските сили за сигурност, участвали в репресиите, като им предоставиха руски паспорти и работни места. Самият Янукович избяга в Руската федерация и оттогава живее в изгнание.

