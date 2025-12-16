"Много е хубаво и е по-евтино отвсякъде": Какво се търси в "Магазина за хората" в Куклен

Масовите стоки от първа необходимост – брашното и олиото се търсят най-много в „Магазина за хората“ в град Куклен. От търговските обекти заявяват, че хората бързат да се запасят с основните продукти, въпреки че те няма да се изчерпят, стана ясно от репортаж на bTV в един от хранителните обекти. Още: Хората попиляха първия "Магазин за хората", по-скъп е от веригите

Брашното се предлага на цена от 1 лв., а захар за 1.50 лв. „Много е хубаво и е по-евтино отвсякъде“, доволни са хората.

От репортажа стана ясно още, че в Пловдив – 70 магазина от веригата „КОП“ предлагат щанд „За хората“.

Социалните мрежи врят и кипят след публикуването на рекламно пано на един от първите "Магазини за хората" - този в Тополово, община Асеновград. На практика няма "магазин", а само щанд с избрани продукти във вече съществуващи обекти.

Цените от рекламата обаче възмутиха интернет потребителите, които сипят подигравки, че някои от стоките "за хората" са дори по-скъпи от тези в големите вериги хипермаркети.

ДПС-Ново начало в област Пловдив се похвали с инициативата, обявявайки, че тя е пряко изпълнение на обещанието на партийния лидер Делян Пеевски да работи в името на добруването на обикновения българин.

"Делян Пеевски е човек, който държи на думата си. Той не просто говори, а работи и изпълнява това, което обещава. Винаги е бил на страната на хората- за по-добър живот, за справедливост и за реална подкрепа в трудните времена", пишат от местната структура.

"Идеята за магазини с достъпни цени за хората не остана само на думи. Днес вече има реален пример – магазинът в Тополово община Асеновград, който показва, че когато има воля, има и резултати. Това е доказателство, че когато Пеевски поеме ангажимент, той го изпълнява", твърдят още неговите съпартийци.

И допълват, че той ще продължи да работи в тази насока, "за да могат хората да живеят по-спокойно и достойно".

