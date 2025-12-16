Лайфстайл:

Тръмп намекна, че смъртта на опозиционера му Роб Райнeр е свързана с възгледите му

16 декември 2025, 09:04 часа 200 прочитания 0 коментара
Тръмп намекна, че смъртта на опозиционера му Роб Райнeр е свързана с възгледите му

Американският президент Доналд Тръмп се подигра с покойния актьор и режисьор Роб Райнер, който беше гласовит активист на Демократическата партия, като изказа предположението, че той може да е бил убит заради антитръмпистките си възгледи, предаде "Ройтерс".

Телата на 78-годишния Райнер и 68-годишната му съпруга Мишел бяха открити в дома на двойката в неделя. Синът им Ник Райнер бе задържан по обвинения в убийство.

Още: Режисьорът Роб Райнер и жена му бяха открити мъртви

Предположението на Тръмп

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп определи Роб Райнер като "измъчван и борил се" човек и добави, че той и съпругата му са починали "вероятно заради гнева, който са предизвикали", противопоставяйки се на президента републиканец. "Беше известен с това, че докарваше хората до ЛУДОСТ с бясната си обсесия по Президента Доналд Джей Тръмп", пише още в публикацията.

Тръмп често напада опонентите си и хвали обществени фигури, които го подкрепят. Той не представи никакви доказателства, че политическите възгледи на Райнер имат някакво отношение към смъртта на двойката.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През 2017 г. Райнер каза в интервю за изданието "Варайъти", че Тръмп е "психически негоден" и също така го нарече "най-неквалифицираното човешко същество, което някога е поемало президентския пост на САЩ".

Тръмп написа вчера в Truth Social, че Райнер страда от "увреждащо ума заболяване, известно като СИНДРОМ НА УМОПОМРАЧЕНИЕТО ОТ ТРЪМП".

Още: Убийство на холивудски звезден режисьор и съпругата му: Арестуван е синът му

Изказванията му предизвикаха критики от страна на негови съпартийци.

"Независимо от това какво мислите за Роб Райнер, това е неподходящ и неуважителен коментар за човек, който току-що е бил брутално убит", написа в социалните мрежи конгресменът от Кентъки Томас Маси.

"Това е семейна трагедия, а не въпрос на политика или политически врагове", заяви конгресменката от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн.

Източник: БТА

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Доналд Тръмп Роб Райнер
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес