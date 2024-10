Руски подигравки за качеството на най-новата руска военна УАЗ-ка (ВИДЕО)

Серия от подигравки и то "домашно производство" предизвика корпусът на т.нар. нова "Буханка" (УАЗ) - руският еквивалент на американските армейски джипове "Хъмви".

Пълен преглед на видео в Телеграм направи вероятно руски военен, който коментира "иновации" в новия корпус на популярното руско превозно средство. Критиките са унищожителни - и то на фона, че модерната УАЗ-ка струва над 15 000 долара:

Russians are complaining about the welding quality in the new body of the 'Bukhanka,' produced by the UAZ company, noting that this vehicle costs 1.5 million rubles (over $15,000). pic.twitter.com/uSKvP61D67