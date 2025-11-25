Руски представители нарекоха актуализирания мирен план неприемлив: Bloomberg

Руски представители са нарекли актуализирания мирен план неприемлив, това информира Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Както вече стана известно, след срещата на украинската и американската делегации в Женева планът от 28 точки, който администрацията на Тръмп предложи за разрешаване на войната в Украйна, е претърпял промени и е съкратен от 28 на 19 точки. Според руските представители в сегашния си вид документът бил неприемлив, пише изданието, без да уточнява за кои руски представители става дума.

Засега няма официални изявления от руска страна.

Съдържателен план, но, както разбираме, е претърпял промени

Малко по-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече мирния план на Тръмп "съдържателен". "На Русия беше предоставен проект на американския план за Украйна и той до голяма степен съответства на духа на Анкъридж", каза Песков, визирайки срещата в Аляска между Тръмп и Путин.

"Вярваме, че той може да се превърне в много добра основа за преговори. Нашият президент също говори за това. Все още се придържаме към тази позиция. Когато му дойде времето, ще се спрем на това подробно", заяви Песков.

Но по-късно той добави, че планът явно е претърпял промени и че САЩ не били показали на Русия новата версия от 19 точки.

"Следим медийните съобщения и внимателно ги анализираме. Разбираме, че преговорите между американците и украинците продължават и разбираме, че се правят някои корекции в публикувания текст. Разбираме, че текстът, който неофициално получихме по-рано, вече е изменен", добави Песков.

Също така Песков нарече случващото се около американския мирен план "информационна вакханалия".

