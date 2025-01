Руски ракети пак съсипаха родния град на Зеленски и убиха цивилни (ВИДЕО)

Русия атакува с ракети родния град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог, намиращ се в Днепропетровска област. В резултат на удара днес, 17 януари, има щети по учебно заведение и жилищни сгради, а най-малко четирима души са убити. Ръководителят на Днипропетровската областна администрация Серхий Лисак заяви, че жертвите са три жени и един мъж. Други петима души са били ранени, като трима от тях са откарани в болница и са в тежко състояние. На другите двама им е оказана помощ на място.

В града са повредени две пететажни сгради. В една от тях е избухнал пожар. Щети има и по сграда, която не се е използвала.

‼️ BREAKING: Russians attacked Kryvyi Rih. It is reported that at least four people died as a result of the attack.



An educational institution and residential buildings were damaged. pic.twitter.com/dr7Qxtf4DU