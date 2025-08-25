Възможните катастрофи в бюджета: Любомир Дацов вижда решение във вдигане на данъците

Преструктуриране на разходите или вдигане на данъците. Така финансистът и член на Фискалния съвет -Любомир Дацов виждат бъдещето на финансите в България, ако не искат да катастрофират. Той отбеляза, че ако трябва да изпълним всички разходи - ще имаме 5-6% дефицит, а изпълнението на приходите е добро спрямо икономическите покозатели, а не спрямо това, което е записано в бюджета.

"Част от приходите бяха абсолютно пожелателни. Изпълнението на бюджета си върви такова, каквото трябва да бъде. Дори ефективността е малко повишена. Колегите от НАП и митниците си вършат добре работата", коментира още Дацов.

Според него бюджетът не може да продължи по този път, който се намира, защото ще катастрофира.

Според него обаче основният въпрос към края на август и началото на септември е вече не как се представя този бюджет, а какво се случва с този за следващата година.

Той все пак отбеляза, че бюджетната численост е по-голяма, отколкото е била преди 15 години, а хората в страната са намалели.

Еврозоната и цените на храните

Дацов е на мнение, че получаването на датата за еврозоната е голям успех.

"След влизането на България в ЕС, това е най-големият политически успех. Този успех се загуби на фона на всякакви други малки неща, които се коментират около нас. Имаше доста скандали точно в този период. Въпросът е дали ще успеят политиците да се възползват от този успех", смята Дацов. ОЩЕ: Дацов за прехода към еврото: Проблемът не е спекулата, а липсата на обучение

Според него обаче има едни хора, които не вярват в еврото, защото кампанията толкова години им вкара в главата, че ще се случат лоши неща. "Какво прави капитана на кораба, когато корабът потъва. Остава. Що? Щото дава пример. Сега нямаме вина за това, че си позволиха да излъчват незнание какво правят", добави той.

Магазините за хората

Той коментира идеята за магазини за хората, като се пошегува, че така наречените нечовешки магазини са много по-добри от човешките магазини.

Дацов бе попитан и за закона за агрохранителната верига, като според него са преписали от закона за НАРКОП. Според него не е работа на МЗХ да управлява тези магазини и да преразпределя печалби, а това трябва да отиде в правомощията на Министерство на икономиката.

"Законът ще направи така, че да няма храна на масата. Не може да отговорите защо в редица области българското производство е 30-40%, дори ако погледнем една съседна Сърбия в определени области те имат вътрешно задоволяване. При всичките тези субсидии, които се изливат в нашето селско стопанство, не можем да отговорим защо не са толкова ефективни. Тези закони са открито лобиране на определен брой хора. МЗХ не представлява всички земеделци", коментира Дацов. ОЩЕ: Държавните магазини - рискове от първия до последния рафт (ВИДЕО)