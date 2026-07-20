Руски удар по турски граждански кораб край Одеса

Петима души са загинали след руски удар по граждански кораб край Одеса, съобщават украински официални представители. Корабът, собственост на Турция, е бил натоварен със зърно. Осем членове на екипажа са били евакуирани, а петима се издирват. Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че Международната морска организация е била информирана за атаката срещу международен екипаж, изпълнявал курс по маршрут, който служи на глобалната продоволствена сигурност.
Корабът излизал от украинско пристанище след натоварване с царевица. На борда му се намирали 18 души - 17 граждани на Сирия и Индия, както и украински лоцман.
Руските власти и военните не са коментирали атаката срещу кораба.
Russia struck a Turkish-owned vessel near Odesa: five people were killed— NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026
Russian forces attacked the civilian cargo ship GOLDEN LEO with three Kh-59/Kh-69 missiles, according to Ukraine’s Navy.
The vessel was sailing under the flag of Guinea-Bissau, and its owner is a Turkish… https://t.co/s0IWnYs4tk pic.twitter.com/nuX2xszwXl