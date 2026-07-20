Войната в Украйна:

Руски удар по турски граждански кораб край Одеса

20 юли 2026, 7:14 часа 316 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руски удар по турски граждански кораб край Одеса

Петима души са загинали след руски удар по граждански кораб край Одеса, съобщават украински официални представители. Корабът, собственост на Турция, е бил натоварен със зърно. Осем членове на екипажа са били евакуирани, а петима се издирват. Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че Международната морска организация е била информирана за атаката срещу международен екипаж, изпълнявал курс по маршрут, който служи на глобалната продоволствена сигурност.

Корабът излизал от украинско пристанище след натоварване с царевица. На борда му се намирали 18 души - 17 граждани на Сирия и Индия, както и украински лоцман.

Руските власти и военните не са коментирали атаката срещу кораба.

 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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