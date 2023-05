Руски военен хеликоптер Ми-28 падна в Крим, двамата пилоти загинаха

Полетът се е извършвал без оръжия на борда, а на земята няма разрушения. И двамата пилоти обаче са загинали, допълват от ведомството.

Отказ на техниката е най-вероятната причина за катастрофата. Към мястото на аварията се е отправила комисия от главното командване на въздушно-космическите сили на Русия за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до произшествието.

Ми-28Н (познат още като "Изделие 294", "Нощен ловец", Havoc-B по натовската класификация) е руски боен хелекоптер, разработен в началото на 90-те години на миналия век. Предназначен за борба с бронетанковата техника на противника. Освен това хеликоптерът може да се използва за огнева поддръжка на Сухопътните войски, съпровождане на десантно-транспортни хеликоптери, унищожаване на въздушни цели и редица други второстепенни задачи.

