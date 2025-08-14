Porsche и Telekom се готвят за съвместна инвестиция в отбранителния сектор, съобщава италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на материал на Bloomberg, а новината е отразена от множество германски медии.

Очаква се инвестицията да достигне общо 500 милиона евро, управлявана от Digital Transformation Capital Partner (DTCP), първоначално компания на Telekom.

Първата стъпка би била създаването на платформа за инвестиции в отбранителни компании, специализирани в сателитно наблюдение, разузнаване, сензорни системи и киберсигурност.

В допълнение към източниците на Bloomberg, самата Porsche SE, при представянето на резултатите си за първото полугодие на 2025 г., потвърди намерението си да „диверсифицира“ дейността си и че „въпросите на отбраната, сигурността и европейската устойчивост се следят отблизо от известно време“, както заяви вчера Ханс Дитер Пьотш, председател на Съвета на директорите на Porsche SE. ОЩЕ: Porsche започва да произвежда танкове и дронове