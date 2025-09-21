Войната в Украйна:

Руски военен канал констатира: Прекалихме с ядреното оръжие, вече не ни се връзват

21 септември 2025, 10:26 часа 170 прочитания 0 коментара
"Докато в началото страните от НАТО искрено се страхуваха от ядрен отговор от Москва, повече от 3 години празни изявления от нашите говорители, които дори нямат право на глас по ядрените въпроси, на практика обезцениха този фактор". Това пише в днешния сутрешен обзор на популярния руски военнопропаганден телеграм "Два майора".

Констатацията е част от по-голямо заключение - че Русия и Европа се готвят за голяма война помежду си. Но в обзора има и друг интересен щрих - "Два майора" отчита 3 години от т.нар. частична мобилизация в Русия и признава, че мобилизираните тогава руснаци още не могат да бъдат уволнени от служба, защото имало да се извършват мащабни настъпателни операции. Затова въпросните мобилизирани имали избор: или да стават професионални войници, с договор с руското военно министерство, или да бъдат прехвърляни директно във фронтовите части.

Всичко това е косвено признание на украинска информация на база данни от руското военно министерство за сключените нови договори с нови войници, които да служат професионално в руската армия (а не са мобилизирани). През второто тримесечие на 2025 година Русия е успяла да набере с професионални договори за армията си 37 900 войници, съобщава лейтенант Андрий Коваленко в официалния си канал в Телеграм. Коваленко е ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна. Това е най-ниското ниво за тримесечен период за последните 2 години. За сравнение, през второто тримесечие на 2024 година са набрани 92 800 войници за руската армия. Коваленко казва още – невинаги има достатъчно нови руски войници, за да покрият седмичните загуби в жива сила на руската армия в Украйна.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
