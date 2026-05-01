Руски заместник-министър напуснал страната, никой не знае къде е

Руски зам.-министър избяга от страната, съобщават московски медии. Според тях става дума за Денис Буцаев, бивш ръководител на Руския екологичен оператор (РЕО), който едва преди няколко дни подаде оставка като заместник-министър на природните ресурси и околната среда. Висшият чиновник е напуснал Русия, съобщиха три независими един от друг източника пред „Ведомости“. Изданието уточнява, че единият от тях е близък до следствените служби, а другите двама са от държавни агенции.

Според тези източници Буцаев е напуснал Русия през Минск, след като е бил уведомен, че ще трябва да депозира оставката си на 22 април. Няколко анонимни Telegram канала съобщиха в края на април, че е образувано дело срещу Юрий Валдаев, административния директор на РЕО, по член 159 от Наказателния кодекс (измама). Един от източниците на „Ведомости“ потвърди това. Друг източник уточни, че са образувани наказателни дела и срещу топ мениджърите на РЕО Екатерина Степкина и Максим Шчербаков. Тя е била заместник-генерален директор по стратегическо развитие и инвестиционна дейност, а той е бил финансов директор. Според източник на „Ведомости“, близък до разследването, Буцаев, който преди това е ръководил РЕО, е споменат в наказателните дела.

Компанията е била информирана, че срещу нейните служители се водят разследващи действия, съобщи представител на РЕО пред „Ведомости“. Източникът увери, че дейността на РЕО продължава нормално. Телефонният номер на Буцаев е изключен. Министерството на природните ресурси не е отговорило на запитването на „Ведомости“.

Кой е Буцаев?

Буцаев започва кариерата си като адвокат. Завършва университета „О. Е. Кутафин“ през 1999 г. От 2008 до 2009 г. е член на експертния съвет към председателя на Съвета на федерацията. През 2012 г. става изпълнителен директор на PET-Technology, проектантска компания, която разработва методи за диагностика на рака и е част от „РусНанко“ . Година по-късно Буцаев става съветник на губернатора на Московска област, а след това министър на инвестициите и иновациите в региона.

До 2018 г. той е председател на правителството на Московска област. В началото на 2019 г. за първи път се присъединява към Руския екологичен оператор (РЕО). Компанията е създадена, за да координира дейността на регионалните оператори като част от прехода на руските региони към нова система за управление на твърдите битови отпадъци, както е предвидено в националния проект „Екология“, но мандатът му като изпълнителен директор е краткотраен.

От септември 2020 г. е назначен за първи вицегубернатор на Белгородска област и е изпълнявал длъжността губернатор на региона (след преждевременната оставка на Евгений Савченко). През ноември 2020 г. се завръща в Руския екологичен оператор (РЕО) като негов изпълнителен директор, където остава до март 2025 г., когато става заместник-министър на природните ресурси и околната среда на Руската федерация.