Войната в Украйна:

Швеция конфискува товарен кораб, превозвал откраднато украинско зърно (ВИДЕО)

30 април 2026, 21:37 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Швеция е конфискувала товарния кораб „Каса“ след искане за правна помощ от чужда държава, съобщиха от прокуратурата на страната. Корабът беше задържан през март под подозрение, че е транспортирал откраднато украинско зърно, докато плава под фалшив гвинейски флаг.

Пореден случай

По-рано днес сагата с огромното количество зърно на руския кораб Panormitis, който се бе насочил към израелското пристанище Хайфа, приключи. Местната компания Zenziper отказа да приеме около 25-те хиляди тона товар след изявление на украинското външно министерство, че той може да е свързан с откраднато украинско зърно от окупираните територии. След като пратката е била отхвърлена, плавателният съд е тръгнал да напуска Хайфа в търсене на нов купувач.

В средата на април стана ясно, че Израел е допуснал руски кораб, превозващ откраднато украинско зърно от временно окупираните територии. Тогава това съобщи Катерина Яреско - журналистка от проекта „SeaKrime“ на центъра „Миротворец“.

Впоследствие украинският президент Володимир Зеленски заяви, че във всички нормални страни придобиването на крадени стоки е деяние, което води до правна отговорност. Това се отнася и за зърното, откраднато от Русия. "Това не е и не може да бъде чист бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби и с какъв товар пристигат в пристанищата на тяхната страна. Русия систематично изземва зърно от временно окупираните украински земи и организира износа на такова зърно от лица, свързани с окупаторите. Подобни сделки нарушават законодателството на самата държава Израел", каза той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Швеция Танкер война Украйна украинско зърно
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес