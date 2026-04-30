Швеция конфискува товарен кораб, превозвал откраднато украинско зърно (ВИДЕО)

Швеция е конфискувала товарния кораб „Каса“ след искане за правна помощ от чужда държава, съобщиха от прокуратурата на страната. Корабът беше задържан през март под подозрение, че е транспортирал откраднато украинско зърно, докато плава под фалшив гвинейски флаг.

Sweden has confiscated the cargo ship Caffa after a foreign legal assistance request, prosecutors said. The vessel was seized in March on suspicion of transporting stolen Ukrainian grain while sailing under a false Guinean flag.

Пореден случай

По-рано днес сагата с огромното количество зърно на руския кораб Panormitis, който се бе насочил към израелското пристанище Хайфа, приключи. Местната компания Zenziper отказа да приеме около 25-те хиляди тона товар след изявление на украинското външно министерство, че той може да е свързан с откраднато украинско зърно от окупираните територии. След като пратката е била отхвърлена, плавателният съд е тръгнал да напуска Хайфа в търсене на нов купувач.

В средата на април стана ясно, че Израел е допуснал руски кораб, превозващ откраднато украинско зърно от временно окупираните територии. Тогава това съобщи Катерина Яреско - журналистка от проекта „SeaKrime“ на центъра „Миротворец“.

Още: Киев призова Израел да задържи кораб, превозващ откраднато украинско зърно

Впоследствие украинският президент Володимир Зеленски заяви, че във всички нормални страни придобиването на крадени стоки е деяние, което води до правна отговорност. Това се отнася и за зърното, откраднато от Русия. "Това не е и не може да бъде чист бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби и с какъв товар пристигат в пристанищата на тяхната страна. Русия систематично изземва зърно от временно окупираните украински земи и организира износа на такова зърно от лица, свързани с окупаторите. Подобни сделки нарушават законодателството на самата държава Израел", каза той.

Още: Зеленски: С приемането на крадени от Русия стоки Израел нарушава собствените си закони