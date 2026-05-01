Парламентът започна работа:

Само девет дни преди фестивала: Журито на Венецианското биенале хвърли оставки

01 май 2026, 0:48 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Само девет дни преди фестивала: Журито на Венецианското биенале хвърли оставки

Всички членове на Международното жури на 61-вата Международна художествена изложба “In Minor Keys“ от Койо Куо (9 май – 22 ноември 2026 г.) на Венецианското биенале подадоха оставки. Журито беше в състав Соланж Фаркас (председател), Зое Бут, Елвира Дянгани Озе, Марта Кузма и Джована Дзапери, съобщават на официалния сайт на форума.

Соланж Фаркас е бразилка и е била директор на Културната асоциация "ВидеоБразил“, специализирана в информация за модерно изкуство. Зое Бут е кураторка, писателка и преподавателка, която работи в културни институции във Виетнам и Тайланд. Елвира Дянгани Озе е испанка, а родителите й са от Екваториална Гвинея. Била е директор на Музея на съвременното изкуство в Барселона и куратор и творчески директор на Биеналето на народните изкуства в Абу Даби. Марта Кузма е американка, куратор и теоретик по съвременно изкуство и преподавател в Училището за изкуства в Йейл, на което е била и декан. Джована Дзапери е историк, теоретик и преподавател в Университета в Женева, се посочва на сайта на Биеналето.

Само девет дни до биеналето

Оставките идват само девет дни преди официалното откриване на Венецианското биенале и шест преди журито да започне обиколката си по павилионите на всичките 99 национални участници. По традиция в трите дни преди официалното откриване на форума и церемонията по връчване на “Златен лъв“ и “Сребърен лъв“ журито минава на оглед през всички участници, за да вземе решение кой от проектите да награди. 

Миналата седмица журито на 61-вото Венецианско биенале обяви, че Русия и Израел ще бъдат изключени от състезанието за наградите “Златен лъв“ и “Сребърен лъв“. Решението е свързано със заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд (МНС) за предполагаеми военни престъпления срещу руския президент Владимир Путин и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Вчера пък бе съобщено, че италианското Министерство на културата е изпратило инспектори на Венецианското биенале, за да съберат информация относно спорното решение да се позволи на руския павилион да отвори отново. 

ЕК спря финансирането заради Русия

Седмица по-рано пък Европейската комисия обяви, че спира безвъзмездното финансиране за Венецианското биенале, което бе в размер на 2 млн. евро. Говорителят на Комисията Тома Рение посочи, че биеналето има срок от 30 дни да обясни защо е било позволено на Русия да отвори пак свой павилион с експонати. Той подчерта, че ако отговорът не е задоволителен, финансирането ще бъде спряно напълно. По думите му до момента не е изпратено и едно евро до Венецианското биенале.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия Оставки жури Венецианско биенале война Украйна
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес