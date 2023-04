Руският посланик в Ирландия със заплашително послание, може да бъде изгонен

Причината е в обиден коментар на руския дипломат относно ирландския доброволец Финбар Кафърки, загинал на фронта в Украйна, докато се бие на страната на Киев.

Руското посолство в Ирландия предупреди за възможни "последствия" в отговор на почитта, отдадена на ирландеца.

Съобщава се, че Финбар Кафърки от остров Ахил в Ко Майо е загинал, докато е служил като военен доброволец в източната част на Украйна. Имал е предишен боен опит в сирийския конфликт, а тези, които му отдават почит, го описват като активист по въпроси като екологията и миграцията.

След смъртта му вицепремиерът Мишел Мартин изрази съболезнованията си към семейството му и заяви, че Кафърки е бил "очевидно млад човек с ясни принципи". В отговор руското посолство отправи остро предупреждение към ирландското правителство да не насърчава ирландските граждани да участват във войната в Украйна.

В изявление, публикувано в канала на дипломатическата мисия в Telegram, пише: "Всяка загуба на живот е тъжна и достойна за съжаление. Не знаем кой е бил Финбар Кафърки, освен че по някаква причина се е сражавал в чужда страна. Не знаем какви са били принципите му. Това, което знаем, е, че в много голяма степен правителството и медиите са тези, които носят отговорност за смъртта на Финбар Кафърки".

"Правителството и медиите са тези, които пропагандират антируска пропаганда, изопачават истината за конфликта в Украйна, заблуждават хора като Финбар Кафърки", твърди руското посолство в Ирландия на фона на факта, че именно Русия е пример №1 за пропаганда в света.

"Не знаем също така дали думите на г-н Мартин означават подкрепа за участието на ирландците в бойните действия в Украйна, но знаем, че ако случаят е такъв, Ирландия ще бъде пряк участник в конфликта с всички произтичащи от това последствия", заявиха още от руското посолство.

В коментар в Twitter бившият министър на правосъдието Чарли Фланаган заяви, че изявлението е "заплашително, сплашващо и смразяващо".

"Тези враждебни изказвания са неприемливи", заяви председателят на Комисията по външни работи в парламента и добави, че е "крайно време" руският посланик Юрий Филатов и "неговият екип да бъдат помолени да напуснат страната ни".

🇮🇪 🇷🇺 Threatening, intimidating&chilling statement by Russian embassy Dublin. These hostile remarks are unacceptable. Beyond time Ambassador Filatov&his crew were asked to leave our country. https://t.co/Ez7frUSdIv