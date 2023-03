Второ денонощие руснаците не могат да направят нищо в Бахмут (ВИДЕО)

Анализът е посветен основно на битката за Бахмут и като цяло американците смятат, че дори и руснаците да превземат в крайна сметка града, те ще са хвърлили толкова много сили, че няма да могат да организират настъпление на запад в Донецка област – към Славянск и Краматорск. Като се добави и големият руски разгром при Угледар (Въгледар, Вухледар), както и явно невървящата руска офанзива в Луганска област, по линията Сватово – Кремена, то условията за бъдеща голяма украинска контраофанзива са налице, смятат от ISW.

Вече второ денонощие няма никакво потвърдено руско настъпление с геолокализирани кадри по-напред в Бахмут. Изключително показателно, че руснаците спряха настъплението си са двата дневни обзора на руския телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от руския олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. В обзора за 5 март т.е. изминалото денонощие, "Рибар" говори как били превзети "не по-малко от 20 позиции" на украинската армия в Бахмут. Точно същото изречение обаче имаше в началото на обзора на "Рибар" за 4 март – повторението навява мисли, че поради липса на събития просто е направен т.нар. "копи/пейст". Данните какво точно прави украинската армия продължават да са противоречиви, което подсказва, че украинците добре прикриват истинските си намерения. От една страна руски военно блогъри говорят как украинците се изтеглят, от друга обаче се говори и как елитни украински специални части влизат в Бахмут, за да водят градски боеве – точно дейност, в която са специализирани. Именно при бой в градски условия защитниците имат предимство, защото познават по-добре терена и са имали време да се подготвят, както и да подготвят куп капани за атакуващите – в случая руснаците.

(КАРТА) В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия пък се говори предимно за артилерийски дуели, главно на север – при Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), Орехово-Васильовка (10 километра северозападно от Бахмут, Богдановка (5 километра север-северозапад от Бахмут), Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), Клещеевка (7 километра южно от Бахмут), Кюрдюмовка (15 километра южно от Бахмут) и Часов Яр (10 километра западно от Бахмут). Най-тежко изглежда положението от северозапад, но дори там изглежда има застой – при Дъбово-Васильовка и Орехово-Васильовка.

(КАРТА) При Ягодно, на 2 километра северно от Бахмут, руското настъпление е спряно засега. Атаките от тази посока обаче не са спрели.

(КАРТА) Източната част на Бахмут, до река Бахмутовка, изглежда като цяло се смята за поставерна под руски контрол, но и на изток все още има украински позиции. В района на Забахмутовка украинците извършват операции по предварително определени цели, главно след разузнаване с дронове.

(КАРТА) На юг руснаците са при бензиностанцията до Ивановско и при гробището, северно от Опитно. Руските опити да бъде поставен под контрол пътя Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут продължават и са все така неуспешни дотук.

(КАРТА) При Авдеевка, руснаците са се оттеглили след втора поредна неуспешна атака срещу Новобахмутовка. Оттам в последните дни дойдоха доста видеокадри, показващи как руснаците биват спирани.

