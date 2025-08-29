Руските жертви на фронта в Украйна: Независими медии отчитат близо 220 000 убити

Към август 2025 г. актуализираната статистика за убитите руски войници във войната, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г., показва, че страната агресор е загубила близо 220 000 души на фронта. Данните бяха публикувани на 29 август от независимите медии "Медиазона" (тя работи съвместно с BBC за изготвяне на статистиката) и "Медуза". Новината подчертава нарастващите загуби на Русия през трите години и половина от пълномащабната ѝ инвазия в Украйна, което я превръща в най-скъпия конфликт за Москва от Втората световна война насам.

Обяснено: разликата в числата

Въпреки че журналистите са успели да потвърдят 125 681 смъртни случая към този месец въз основа на отворени източници като некролози и медийни репортажи, числото вероятно не отразява пълния обхват на загубите, тъй като не всеки смъртен случай е публично известен.

Двете медии оценяват, че общо 219 000 руски войници са загинали във войната, въз основа на собствената си методология, която използва както потвърдените случаи, така и регистъра на наследствените дела.

Използвайки регистъра, разследването установи нов рекорд за смъртността при мъжете в Русия през ноември 2024 г. – около 3000 души на седмица.

Журналистите отбелязват, че не могат да потвърдят, че загубите в края на 2024 г. са били наистина толкова високи, тъй като точността на изчисленията започва да намалява от този момент нататък, вероятно поради вълна от съдебни дела за обявяване на военнослужещи за изчезнали или мъртви, които все още очакват съдебно решение.

Снимка: iStock

Вижте статистиките на "Медиазона" и "Медуза" на съответните хиперлинкове.

1 милион военни жертви за Русия според Украйна

Украинската армия твърди към 29 август, че руските жертви надхвърлят 1 милион убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат към боевете, и пленени. Точното число е 1 080 480 души - това до голяма степен съответства и на западните оценки.

Москва не разкрива данните си за жертвите, но неведнъж се е изпускала, без да иска: Де факто: Русия се изпусна и призна за 300 000 убити руски войници в Украйна.

Колко са украинските жертви?

Проучване, проведено през юни от Центъра за стратегически и международни изследвания, оцени, че 400 000 украински войници също са били убити или ранени от 2022 г. насам, което е близо до цифрата, посочена от президента Володимир Зеленски през декември.

Въпреки тежките загуби Русия успя да постигне напредък в Донецка област - в източната част на Украйна, защото е в състояние да компенсира жертвите си със свежа кръв. От своя страна, Киев се сблъсква с все по-сериозен недостиг на личен състав, особено сред пехотните части, които държат фронтовата линия.

Зеленски заяви през януари, че украинската армия разполага с около 880 000 войници срещу 600-хилядната руска инвазионна сила, въпреки че Москва има числено предимство в определени райони поради концентрацията на сили.

