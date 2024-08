Град Суджа, Курска област, където се намира разпределителната станция за транзита на руски газ към Европа през Украйна, падна в украински ръце още миналата седмица. Сега там украински журналисти и телевизионни канали, както и западни медии (Русия вече вдигна врява как журналисти на италианската телевизия RAI, CNN и The Washington Post) правят репортажи като "у дома си".

Популярният украински журналист Юрий Бутусов също се появи в Суджа. И "откри" кое е било най-добре охраняваното място там. Не е била газовата станция, а сградата на руското МВР – т.е. милиционерския участък.

"Подготвяли са се сериозно за война, но избягаха първи", констатира Бутусов в репортажа си и показва кой е "основният вертикален инструмент на силата на Путин":

