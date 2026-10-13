Руските способности за офанзива са "пречупени": Ген. Олександър Сирски с интересни данни пред BBC

Украйна е стабилизирала фронтовата линия и е „пречупила способността на Русия да напредва“, като е унищожила голяма част от нейните войници, заяви бившият главнокомандващ на украинската армия ген. Олександър Сирски в интервю за BBC. Това е първото интервю на генерала, откакто през лятото беше драматично отстранен от поста си. Той коментира уволнението, като изрази несъгласие с критиците си, обвинили го, че е част от "старата школа" и затова не може да командва новите, технологично напреднали сили на Украйна.

Сирски също така опроверга твърденията на войници, които преди това са служили под негово командване и които заявиха пред британската обществена телевизия, че им е било заповядано да останат на позициите си, дори когато са били почти обкръжени от руснаците - нещо, което - по думите им - е довело до големи загуби.

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Ако се броят загиналите войници, Русия е "с 11 пъти по-големи загуби"

Сирски заяви, че общите загуби на Русия във войната са шест пъти по-големи от тези на Украйна. „Ако се броят само загиналите, тогава те са до 11 пъти повече“, добави той.

Нито Русия, нито Украйна оповестяват официално броя на загиналите си. Украинските военни твърдят, че през септември тази година са нанесли рекордни загуби на руските войници, въпреки че това не може да бъде потвърдено по независим път. Представител на НАТО даде също такава информация - около 50 000 военни жертви през септември за руската армия, т.е. убити и толкова тежко ранени, че не могат повече да се сражават.

Ръководителите на британските разузнавателни служби оценяват, че Русия е загубила около половин милион убити войници в Украйна от началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. Междувременно базираният в САЩ Център за стратегически и международни изследвания счита, че Украйна е загубила до 150 000 войници, убити до юни 2026 г.

През първите шест месеца на 2026 г. Русия като цяло е успяла да завземе едва 61 кв. км, каза генерал Сирски. „Това е признак, че фронтовата линия се е стабилизирала", смята той.

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Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също потвърди тази тенденция. В един от последните си доклади той посочва, че през септември 2026 г. Москва е загубила повече територия, отколкото е завзела.

Сирски - герой в началото, който стигна до уволнение: скандалът с Федоров

Сирски бе назначен за главнокомандващ на Украйна през 2024 г. Преди това той бе похвален за отбраната на Киев в началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., както и за ръководството на успешната контраофанзива източно от Харков през есента на същата година.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Само че президентът Володимир Зеленски уволни Сирски това лято на фона на сериозно негово несъгласие с тогавашния министър на отбраната Михайло Федоров. Федоров заяви, че вместо да се адаптира към реалностите на променящата се война, армията под командването на Сирски е блокирала неговите собствени инициативи.

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Зеленски първоначално уволни Федоров, след като напрежението между двамата излезе наяве. Но масовите улични протести в Украйна принудиха президента да уволни и Сирски, като го замени с 43-годишния генерал-майор Михайло Драпатий.

Сирски заяви пред BBC, че е имал „разногласия“ с Федоров, тъй като последният „не е взел предвид интересите на армията“ при доставките на оръжие и снабдяване. Федоров е създал „дисбаланс“ в снабдяването, каза Сирски. Той е дал приоритет на дроновете, като е пренебрегнал ключово оборудване за фронта, например безпилотни наземни превозни средства, пикапи и мотоциклети. Дори при дроновете, казва Сирски, е имало недостиг, тъй като армията е получила само половината от необходимото.

Федоров беше популярен млад министър, известен с инициативите си в областта на цифровите технологии. Мнозина го сравняваха със Сирски, за когото критиците смятаха, че не е подходящ да води новата технологична надпревара във въоръжаването с Русия.

Сирски обаче не е съгласен с тази критика. Именно по време на неговото управление използването на дронове достигна това ново, безпрецедентно ниво, включително удари в дълбочина на повече от 2000 км зад вражеските линии - по негови собствени думи. Украйна беше първата страна, която създаде Силите за безпилотни системи като отделен клон на въоръжените сили под негово командване - сега според него дроновете са отговорни за 80% от загубите на Русия.

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Оттеглянето около Покровск и операция "Курск"

Под неговото военно ръководство обаче украинските войски предприеха хаотично оттегляне от източните градове Авдеевка и Угледар, както и от района около Покровск.

Войници, които в миналото са давали интервюта за BBC, се оплакваха, че им е било заповядано да останат на позициите си на всяка цена. Когато най-накрая им е било казано да се оттеглят, често вече е било твърде късно, тъй като са били почти обкръжени от руски войски.

Сирски не отрича, че такива ситуации възникват на фронтовата линия. Той обаче заяви пред BBC, че Украйна се сражава срещу далеч по-мощна армия.

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Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

През 2025 г. съотношението на изтребители и бомби е било 18 към 1 в полза на Москва, каза той. През същата година Русия е разполагала с два и половина пъти повече артилерийски оръдия и снаряди от Украйна. А с четири милиона мъже с военна подготовка, които могат да мобилизират, руските сили могат да създадат възможности за пробив, твърди още Сирски.

Една от най-известните операции на Олександър Сирски беше нахлуването в руската Курска област, започнало през август 2024 г. Тя приключи с драматично отстъпление през следващата пролет, което някои войници описаха като „катастрофално“. Сирски обаче настоява, че операцията в Курск е била „необходимост“.

„През лятото на 2024 г. руските сили настъпваха по всички основни направления на фронтовата линия с до шест пъти повече войски, отколкото имахме ние“, обяснява той. Нахлуването в Курск прекъсна руската офанзива и принуди Москва да пренасочи войски, което даде на Украйна глътка въздух и възможност на изтощените ѝ бригади на изток и юг да се възстановят, разбра се от думите му.

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Сирски: Европа да се откаже от всякакви илюзии, че войната няма да дойде

Той отправи и остри думи към европейските съюзници, които се съмняват, че Русия може да има териториални амбиции извън Украйна. Той посъветва европейските партньори да започнат да се подготвят за войната още сега и „да се откажат от всякакви илюзии, че тя няма да дойде“.

Той също така заяви, че според него войната в Украйна ще стане още по-технологична. Ще има повече роботи, автоматизирани системи и изкуствен интелект. „Дори обикновените оръжия вече се оборудват със система за управление, базирана на AI, за да се подобрят техните възможности“, каза генералът.

Такива технологии могат да вдъхнат нов живот на конвенционални оръжия като танковете. И Русия, и Украйна в момента се надпреварват да разработват „активни системи за отбрана“ за защита на бронираните превозни средства, заяви Сирски. Но настоя, че „ролята на човека ще остане решаваща" на бойното поле, защото хората "ще трябва да контролират тези системи".

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