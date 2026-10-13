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Зеленски за сателитните данни: 5 руски балистични ракети по Киев и САЩ не ни предупредиха

13 октомври 2026, 14:17 часа 1024 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски за сателитните данни: 5 руски балистични ракети по Киев и САЩ не ни предупредиха

"Имаше и доста подъл балистичен удар по Киев - пет ракети, които поразиха гражданска инфраструктура. За съжаление, нямаше партньорско предупреждение за този удар. Разузнавателните данни за изстрелването на руски балистични ракети помагат за спасяването на човешки животи и това е един от най-критичните въпроси". Това е част от публикация в профилите в социалните мрежи на украинския президент Володимир Зеленски - ОЩЕ: Балистични руски ракети и жертви в Киев: Късна въздушна тревога, защото САЩ са спрели сателитните данни? (ВИДЕО)

Публикацията на Зеленски засили спекулациите, че САЩ са решили да спрат подаването на всякаква разузнавателна информация и сателитни данни за Украйна, защото тя не иска да спира далекобойните си удари по руските рафинерии. Само че украинският външен министър Андрий Сибиха опроверга това по време на дискусия в рамките на Варшавския форум за сигурност. Според "Укринформ", той е казал, че сътрудничеството между Украйна и САЩ при обмен на разузнавателна информация и сателитни данни продължава. Отделно същото обяви и украинското външно министерство.

По-рано Серхий Бескрестнов, съветник по електронни и радиокомуникации на Зеленски, обясни, че и друг път не е имало предупреждение предварително при изстреляни руски балистични ракети. Това е ставало, когато са изстрелвани С-400 от Брянска/Курска/Белгородска област. Украинските ВВС потвърдиха, че сред петте изстреляни сега ракети по Киев има С-400 - ОЩЕ: Украйна иска мир, Русия: "Зеленски не заслужава", Тръмп е с Путин: Пример след пример (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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