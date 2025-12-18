Кастингът за ролята на Лили Иванова започна: Коя актриса ще изиграе на голям екран легендата?

Екипът на "Лили - Любовта е живот", игралният филм, посветен на живота на Лили Иванова, обявява официално началото на отворен кастинг за главната роля във филма. Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история.

Снимка: Междинна Станция

Филмът е съвместна продукция на Фондация "Лили Иванова" и продуцентска компания "Междинна Станция". Сценарият е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.

Кастингът ще се проведе на няколко етапа, като кандидатурите ще се обработват чрез платформата Shortlist.bg с цел да се улесни и структурира процесът по селекция и комуникация между актьори и кастинг екипа. Кастингът за този проект е поверен на KEY Studios, с основен екип - кастинг режисьор Боряна Братоева и кастинг асистент Пламена Божилова.

Снимка: Междинна Станция

Всички желаещи актриси могат да подадат своята кандидатура чрез платформата, като подробна информация за условията за участие, необходимите материали и сроковете за кандидатстване е публикувана онлайн на сайта и е видима след регистрация.

След приключване на първия етап, одобрените кандидати ще бъдат поканени за следващи кастинг кръгове. Очакванията са в началото на 2026 година да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм.

За Лили Иванова

Лили Иванова, родена на 24 април 1939 г. в Кубрат, България, е призната за най-емблематичната фигура в българската поп музика. През 1963 г. издава първия си албум в Румъния, а през 1966 г. печели първата си международна награда – "Златен ключ" в Братислава, за изпълнението на песента "Адажио" по музика на Ангел Заберски. В следващите години тя получава множество международни отличия, включително "Златна плоча" от MIDEM в Кан и награди от фестивали в Барселона, Токио и Рио де Жанейро. През 1999 г. е удостоена с орден "Стара планина" – най-високото държавно отличие в България. С над 11 000 концерта по целия свят и репертоар от над 1000 песни на повече от 20 езика, Лили Иванова остава символ на българската музикална сцена и културна икона за поколения българи.

Източник: Lili Ivanova/Facebook; Фотограф: Костадин Кръстев - Коко

За Междинна Станция

"Междинна станция" е независима продуцентска компания, създадена от Иван Христов и Андрей Арнаудов – едни от най-разпознаваемите имена в българската телевизия. След дългогодишен опит в телевизионни формати, сред които "Сблъсък", "Фермата" и други популярни предавания, през последните години компанията се фокусира върху създаването на стойностно кино със социална и културна тежест. Дебютният ѝ филм като продуцент – "Гунди – Легенда за любовта" – постигна исторически успех в боксофиса и се превърна в най-гледания филм в България за последните три десетилетия. "Междинна станция" вярва, че българските истории заслужават да бъдат разказвани с мащаб, качество и уважение към публиката – мисия, която следва и с предстоящия филм за Лили Иванова.