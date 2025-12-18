Новогодишната елха изчезна от кабинета на Путин

Новогодишната елха, която се появи за първи път на 9 декември на снимки от кабинета на Владимир Путин, които редовно се публикуват на сайта на Кремъл, внезапно изчезна от новите кадри. На мястото на двуметровата украсена елха в следващите снимки, датиращи от средата на декември, отново могат да видят работна маса с поставени върху нея скъпи писалки. Това за пореден път разкри как от Кремъл публикуват на сайта си предварително записани кадри и видеоклипове с руския диктатор, които се представят за нови.

На практика от средата на декември 2025 г., когато се върна от посещение в Туркменистан, Путин отново е изчезнал от полезрението, а от администрацията му са подновили добре познатата отпреди практика да пускат записани доста по-рано видеа, които се обявяват за нови.

Какво показват кадрите в своята хронология? Новогодишната елха се вижда на кадри от срещата на Путин с Генадий Красников, ръководител на Руската академия на науките, от 9 декември. И след това на 11 декември, на срещата му с председателя на Конституционния съд Валерий Зоркин. Както и на среща от същия ден с военните, проведена онлайн, които докладват на диктатора за военните действия в Украйна.

Още: Зеленски превърна плана на Тръмп в свой филм. Но Путин отказва да го снима

На 11-12 декември Путин посети Ашхабад, столицата на Туркменистан. И след това елхата изчезна. Според Кремъл на 15 декември той се е срещнал в кабинета си с Владимир Якушев, секретар на Генералния съвет на партия "Единна Русия". Макар от кадрите да са се постарали да изключат ъгъла, където стои елхата, по разположението на столовете в кадрите на същото място в офиса, става ясно, че коледното дърво просто не е било в кабинета по това време, а следователно снимките са подготвени значително по-рано, посочва "Настоящее время".

Новогодишната елха липсва и от кадрите от срещата на Путин с лидера на Кабардино-Балкария Казбек Коков, за която се твърди, че се е състояла на 16 декември. От пресслужбата на Кремъл са изрязали видеото по-малко умело, така че ако елхата бе в кабинета, част от нея задължително щеше да попадне в кадър, но нея там я няма. Столовете също са на първоначалното си място, където са били преди елхата да бъде сложена.

Още: "Прасета": Путин обиди европейците. Соловьов пак се юрна да превзема Берлин (ВИДЕО)

Снимки: "Настоящее время"