Трите нови изтребителя Ф-16 на Словакия не могат да пристигнат заради лошо време

Планираното за днес пристигане на три нови изтребителя Ф-16 в Словакия на военното летище „Кухина“ край Братислава се отлага, съобщи говорителят на въоръжените сили на страната Щефан Земанович, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР. Причината са неблагоприятните метеорологични условия.

Все още не е обявена следваща дата за пристигането на самолетите в Словакия.

„Пристигането на трите самолета Ф-16 се отлага заради времето в момента. Предвид прогнозата за следващите няколко дни, в момента не можем да обявим точна дата, когато тези самолети ще бъдат доставени на летище „Кухина“, заяви Земанович, уточнявайки, че става дума за един двуместен и за два едноместни изтребителя.

Говорителят заяви, че словашкото въздушно пространство все още се защитава от поляците, унгарците и чехите и че Словакия ще успее да поеме тази роля в средата на следващата година.

Екипировката, необходима за полетите за защита на въздушното пространство, е вече на словашка територия, заяви Земанович. След реконструкция военно летище „Слияч“ край Банска Бистрица ще бъде основна база за изтребителите.

В края на 2018 г. Словакия подписа договор за 14 произведени в САЩ Ф-16 Си/Ди Блок 70. Доставката им обаче беше забавена заради пандемията от КОВИД-19. Първите изтребители пристигнаха в Словакия през лятото на миналата година, като до момента в Словакия са пристигнали общо седем.

Американската оръжейна компания „Локхийд Мартин“ обяви наскоро, че е завършила производството на всички изтребители Ф-16 Блок 70 за Словакия и България.

