Руснаците нанесоха щети по пристанищата в Одеска област, без ток на много места в Украйна (СНИМКИ)

Тази нощ и сутринта на 23 декември Русия е атакувала 13 региона на Украйна с над 650 дрона и над 30 ракети. Значителен брой от дроновете и ракетите са били свалени. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Атаката е причинила най-големи щети на енергийните съоръжения в западните региони на Украйна, написа и премиерът Юлия Свириденко в канала си в Telegram.

"До сутринта потребителите в Ровенска, Тернополска и Хмелницка области бяха почти напълно без ток. Има и прекъсвания на електрозахранването, причинени от обстрели във Виническа, Черниговска, Житомирска, Донецка, Днепропетровска и Харковска области", съобщи украинското Министерство на енергетиката.

Значителен брой потребители са били без ток и в Одеска област, добавиха от министерството.

"През нощта южната част на Одеска област (Измаилски, Болградски и Белгороднестровски райони) бяха подложени на масирана атака с дронове. Регистрирани са щети по енергийната, пристанищната, транспортната, индустриалната и жилищната инфраструктура в засегнатите райони", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

Снимка: ДСНС

Има повреден граждански товарен кораб, както и склад. Покривът на двуетажна жилищна сграда се е запалил, гараж е бил повреден, но пожарите са били бързо потушени от спасителите, посочва се в съобщението на Олег Кипер.

В друг район на Одеска област са повредени 122 частни къщи, пострадали са и три многоетажни жилищни блока, казва Кипер.

"В засегнатите райони се наблюдават прекъсвания на електрозахранването. Критичната инфраструктура се захранва от генератори. Разгърнати са пунктове за временно убежище. До момента около 900 души вече са потърсили помощ", съобщава още областният управител.

Снимка: ДСНС

Заради масираната въздушна атака в няколко региона на Украйна са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. От "Укренерго" призовават потребителите ако в момента имат ток, да го използват пестеливо.