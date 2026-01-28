Много хора в Русия се чувстват заобиколени от вражески чуждестранни сили, а страната си чувстват като жертва. Това показва направено наскоро проучване, чиито резултати бяха представени днес в Берлин и което цитира ДПА. Възприятието на руснаците е в резултат на непрекъснатата антизападна пропаганда, коментира руският социолог Лев Гудков от независимия център "Левада" в Москва, провел изследването. "Левада" е проучила възгледите на руснаците след почти четири години война срещу Украйна по поръчка на германската фондация "Сахаров". Центърът е класифициран като "чуждестранен агент" в Русия.

За последните 30 години Русия само 6 години не е водила война

Още по-интересно наблюдение дава Гудков - за над 30 години след разпада на СССР Русия е живяла едва шест години, без да води война. Според него това е довело до "милитаризация на съзнанието".

Резултатите

Сред над 1600 запитани в проучването 62% описват Полша и Литва като вражески държави, следвани от Великобритания (57%), Германия (50%) и Швеция (40%).

Междувременно на САЩ се гледа предимно като на конкурент, вместо на враг. Такъв отговор са дали 53% от анкетираните.

На въпрос да изброят пет приятелски държави, респондентите най-често са посочвали Беларус, Китай, Казахстан, Индия и Северна Корея. С изключение на Индия всички тези държави са репресивни или авторитарни, отбелязва ДПА.

Образът на САЩ сред руснаците е колеблив от десетилетия. Той се влоши по време на управлението на бившия президент Джо Байдън заради подкрепата му за Украйна, но се подобри с връщането на власт на Доналд Тръмп, което е повишило надеждите за бърз край на войната, казва Гудков.

