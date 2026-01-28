Словакия взе решение: Няма пари да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

Словашкото правителство реши засега да не се присъединява към Съвета за мир, създаден наскоро по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи държавната информационна агенция ТАСР.

Решението за това е било одобрено на днешното заседание на кабинета в Братислава.

Правителството на премиера Роберт Фицо посочва като един от основните аргументи това, че Словакия няма да може да изпълни финансовия ангажимент към Съвета за мир в размер на 1 милиард щатски долара, тъй като страната в момента полага усилия за консолидиране на бюджетните си разходи.

