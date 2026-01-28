Войната в Украйна:

"Прекалено много ангажименти имам": Още един подуправител на БНБ отказа поста служебен премиер

28 януари 2026, 14:07 часа 323 прочитания 0 коментара
"Прекалено много ангажименти имам": Още един подуправител на БНБ отказа поста служебен премиер

"Не е изненада за никой моята позиция. Дадох отговор, който дадох и последните три пъти - няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и Българската народна банка".

Това заяви подуправителят на Българската народна банка (БНБРадослав Миленков след края на разговорите си с президентът Илияна Йотова по процедурата с консултации за съставяне на служебно правителство. В сряда тя провежда срещите си с четиримата управляващи БНБ, които са част от т.нар. "домова книга" за избор на потенциален кандидат за служебен министър-председател. Първата среща в рамките на процедурата по чл. 99 от Конституцията бе с председателя на парламента Рая Назарян, която потвърди, че няма намерение да заема поста.

Още: Окончателно: Изборите ще са след Великден

По-рано през деня по време на разговорите си с Йотова колегите на Миленков също заявиха своите откази:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предстоят и останалите срещи на Йотова с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева (в четвъртък), както и с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова (в петък).

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Илияна Йотова БНБ служебно правителство служебен премиер предсрочни парламентарни избори Радослав Миленков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес