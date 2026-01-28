"Прекалено много ангажименти имам": Още един подуправител на БНБ отказа поста служебен премиер

"Не е изненада за никой моята позиция. Дадох отговор, който дадох и последните три пъти - няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и Българската народна банка".

Това заяви подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Радослав Миленков след края на разговорите си с президентът Илияна Йотова по процедурата с консултации за съставяне на служебно правителство. В сряда тя провежда срещите си с четиримата управляващи БНБ, които са част от т.нар. "домова книга" за избор на потенциален кандидат за служебен министър-председател. Първата среща в рамките на процедурата по чл. 99 от Конституцията бе с председателя на парламента Рая Назарян, която потвърди, че няма намерение да заема поста.

Още: Окончателно: Изборите ще са след Великден

По-рано през деня по време на разговорите си с Йотова колегите на Миленков също заявиха своите откази:

Предстоят и останалите срещи на Йотова с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева (в четвъртък), както и с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова (в петък).

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)