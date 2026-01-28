Швеция обмисля да приеме еврото след изборите

Швеция сериозно се замисля да влизане в еврозоната. Гласовете в страната, призоваващи за приемане на единната валута, стават все повече.

Стана ясно, че Умерената партия на Швеция ще назначи комисия, която да оцени предимствата и недостатъците от присъединяването към еврозоната, ако успее да остане на власт след парламентарните избори през септември Това заяви финансовият министър Елизабет Свантесон.

На референдум през далечната 2003 г. шведите отхвърлиха въвеждането на еврото, но при все по-силната интеграция на икономиката със страните от Европа, скорошно изследване стига до извода, че потенциалните ползи от единната валута вече надвишават рисковете.

"Мисля, че е очевидно, че трябва да разгледаме този въпрос и това е задача, с която ще се заема възможно най-скоро през следващия мандат", заяви Свантесон по време на парламентарен дебат за членството в еврозоната, цитирана от от The Local Sweden.

Умерената партия е най-голямата формация в сегашното правителство на малцинствена коалиция.

Дебатът за приемането на еврото

В страната дебатът за присъединяването към еврозоната беше подновен от поредица геополитически и икономически промени през последните години, сред които руската инвазия в Украйна и митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Шведската независима парична политика често се разглежда като фактор, помогнал по време на кредитната криза през 2008–2009 г., последвалата дългова криза в еврозоната и пандемията. Експерти обаче вече посочват многобройни ползи за търговията и сигурността при евентуална по-дълбока интеграция на Швеция с еврозоната.

Източник: iStock

Свантесон заяви, че дори комисията да препоръча приемане на еврото, реалното членство би отнело години, предаде БГНЕС.

Най-сериозната пречка вероятно ще бъдат "Шведските демократи" – най-голямата партия вдясно, която подкрепя правителството на малцинството, но е категорично против въвеждането на еврото.

"Еврото е изключително рисков залог, при който на карта е поставено благосъстоянието на шведския народ", каза по време на дебата икономическият говорител на "Шведските демократи" Оскар Шьостед.

56% от шведите гласуваха против еврото през 2003 г., а 42% го подкрепиха.

За сравнение, през май 2025 г. според проучване 49,5% са били против, 32% – "за" единната валута. 18,5% пък не са имали позиция.