Оставката на Румен Радев:

Уникални кадри: Как Украйна размазва руски самолети и носи щети за 1 млрд. долара през 2025 (ВИДЕО)

28 януари 2026, 10:56 часа 261 прочитания 0 коментара
Уникални кадри: Как Украйна размазва руски самолети и носи щети за 1 млрд. долара през 2025 (ВИДЕО)

Украинската Служба за сигурност (СБУ) съобщи, че нейната единица "Алфа" е нанесла удари по пет руски военни летища през 2025 г. с помощта на дронове с голям обсег, унищожавайки 15 самолета, които Русия вече не може да издигне във въздуха. Нанесените щети са на стойност над 1 милиард долара, изчисляват от службата. "Врагът е свикнал да се чувства в безопасност в дълбокия тил. Но за специалните сили „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна разстоянието отдавна е престанало да има значение", гласи публикацията от 28 януари.

"Само през изминалата година пет военни летища бяха ударени от нашите дронове с голям обсег. Резултатът е, че врагът вече няма да може да издигне 15 самолета в небето", гласи съобщението на СБУ.

Още: Украйна спря поръчка на германски дронове и съобщи за унищожени руски ракетни системи за над 4 млрд. долара през 2025 г. (ВИДЕО)

Какво е унищожено според СБУ?

Уникалните кадри потвърждават пораженията на:

  • 11 изтребителя и бомбардировача Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;
  • 3 хеликоптера Ми-28, Mи-26, Mи-8;
  • 1 транспортен самолет Aн-26

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Заедно с оборудването на летищата изгоряха и складовете за боеприпаси и гориво", допълват от СБУ - така загубите достигат стойност над милиард долара.

СБУ проведе операция "Паяжина" през 2025 г.

Припомняме, че на 1 юни 2025 г. се проведе операция "Паяжина" на Службата за сигурност на Украйна - най-ефективната координирана атака с дронове от началото на войната, която постави на колене руската стратегическа авиация с нападения на редица военни летища.

СБУ порази ключови летища дълбоко на руска територия чрез дронове, вкарани в Руската федерация с камиони - буквално под носа на Федералната служба за сигурност (ФСБ), без шофьорите на тировете да подозират какво са пренасяли. Според украинската служба акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета.

Още: Пияни руски шофьори за малко да провалят операция "Паяжина", Украйна се измъкнала с нелепа лъжа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия СБУ война Украйна руски военни летища руски военни самолети операция Паяжина
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес