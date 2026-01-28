Уникални кадри: Как Украйна размазва руски самолети и носи щети за 1 млрд. долара през 2025 (ВИДЕО)

Украинската Служба за сигурност (СБУ) съобщи, че нейната единица "Алфа" е нанесла удари по пет руски военни летища през 2025 г. с помощта на дронове с голям обсег, унищожавайки 15 самолета, които Русия вече не може да издигне във въздуха. Нанесените щети са на стойност над 1 милиард долара, изчисляват от службата. "Врагът е свикнал да се чувства в безопасност в дълбокия тил. Но за специалните сили „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна разстоянието отдавна е престанало да има значение", гласи публикацията от 28 януари.

"Само през изминалата година пет военни летища бяха ударени от нашите дронове с голям обсег. Резултатът е, че врагът вече няма да може да издигне 15 самолета в небето", гласи съобщението на СБУ.

Какво е унищожено според СБУ?

Уникалните кадри потвърждават пораженията на:

11 изтребителя и бомбардировача Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;

3 хеликоптера Ми-28, Mи-26, Mи-8;

1 транспортен самолет Aн-26

Ukraine’s SBU said its Alpha unit struck five Russian military airfields in 2025 using long-range drones, destroying 15 aircraft that Russia can no longer put into the air. The SBU said confirmed hits included 11 fighters and bombers, three helicopters, and one transport plane.… pic.twitter.com/7kPjrqnA21 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2026

"Заедно с оборудването на летищата изгоряха и складовете за боеприпаси и гориво", допълват от СБУ - така загубите достигат стойност над милиард долара.

СБУ проведе операция "Паяжина" през 2025 г.

Припомняме, че на 1 юни 2025 г. се проведе операция "Паяжина" на Службата за сигурност на Украйна - най-ефективната координирана атака с дронове от началото на войната, която постави на колене руската стратегическа авиация с нападения на редица военни летища.

СБУ порази ключови летища дълбоко на руска територия чрез дронове, вкарани в Руската федерация с камиони - буквално под носа на Федералната служба за сигурност (ФСБ), без шофьорите на тировете да подозират какво са пренасяли. Според украинската служба акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета.

