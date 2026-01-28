ЦСКА повече не трябва да пада в капана, който им изяде главата в последните сезони (ВИДЕО)

Да очакваме ли от ЦСКА да привлече нов защитник на стадион "Българска армия": този въпрос бе поставен на дневен ред в последния епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Ако ЦСКА се нуждае от някакво подсилване, то е в отбрана, където потенциално може да се даде широчина и повече конкуренция. Едно обаче е сигурно: ЦСКА не трябва да купува "на пожар", както постъпи многократно в последните няколко сезона.

ЦСКА не трябва да привлича нови играчи "на пожар"

В последните години ЦСКА си изпати на няколко пъти на трансферния пазар, привличайки нови футболисти на конвейер. Много от тях обаче се оказаха грешка, като нямаха нужната класа за отбора на "червените". ЦСКА показа, че си е взел поуки, като разкара ненужните футболисти и направи някои ръководни промени, като понастоящем спортно-техническите въпроси са поверени на спортния директор Бойко Величков.

"Червените" ще вземат нов защитник само ако е достатъчно добър

В момента ЦСКА няма спешна нужда от защитник, а спортният журналист Бойко Димитров смята, че "червените" трябва да привелкат такъв само ако са убедени в неговите качества, а не просто за да бъде взет някой. "Христо Янев отговаря малко витиевато като го питат за селекция. Ако се появи добър футболист за защита, ще бъде привлечен", започна Бойко Димитров.

"Но не знам дали ще се вземе някой на всяка цена само за да го има. Синът на Александър Тунчев направи подготовка, игра добре, според мен има качества. ЦСКА се превърна в семеен клуб, в кръга на шегата. ЦСКА има достатъчно силен състав и ако ще се взима някой на пожар, това може да се окаже грешка", добави още той.

Повече - гледайте във видеото: