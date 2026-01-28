Спорт:

Системно тормозил родителите си: Мъж е задържан за домашно насилие

28 януари 2026, 14:02 часа 279 прочитания 0 коментара
Мъж е задържан за домашно насилие над родителите си в Тетевенско, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът за случая е подаден в районното управление в Тетевен. Съобщено е, че 36-годишният мъж упражнява системен физически и психически тормоз върху родителите си.

Адресът в село Голям извор е незабавно посетен от полицейски екип и на майката и бащата е указано съдействие съгласно Закона защита от домашно насилие. 

Започнала и проверка по случая и работата продължава.

БТА припомня, че този месец бе задържан и 39-годишен мъж, тъй като в нетрезво състояние е отправял заплахи и закани за физическа саморазправа към 70-годишната си майка.

Спасиана Кирилова
