Системно тормозил родителите си: Мъж е задържан за домашно насилие

Мъж е задържан за домашно насилие над родителите си в Тетевенско, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Още: Удрял майка си и баща си: Задържаха 43-годишен мъж

Сигналът за случая е подаден в районното управление в Тетевен. Съобщено е, че 36-годишният мъж упражнява системен физически и психически тормоз върху родителите си.

Адресът в село Голям извор е незабавно посетен от полицейски екип и на майката и бащата е указано съдействие съгласно Закона защита от домашно насилие.

Още: Мъж намушка сестра си с химикал в окото

Започнала и проверка по случая и работата продължава.

БТА припомня, че този месец бе задържан и 39-годишен мъж, тъй като в нетрезво състояние е отправял заплахи и закани за физическа саморазправа към 70-годишната си майка.

Още: Ръст на престъпленията: Заплашиха с убийство две жени в Шуменско