Между сцената, продуцентството и мечтите: Александра Димитрова в Студио Actualno (ВИДЕО)

На 9 февруари в City Mark Art Center спектакълът "Канкун" от световноизвестният драматург Жорди Галсеран с продуцент Artitude ще има своята официална премиера пред софийска публика. След първите си представления, комедията заживява нов етап от сценичния си живот заедно с новото попълнение в екипа - Стела Ганчева в ролята на Лаура. Режисьор на спектакъла е Антон Угринов - един от най-ярките съвременни режисьори.

Александра Димитрова, Стела Ганчева, Веселин Петров и Нено Койнарски ще ни пренесат в пътуване, в което въпросът "Какво би било, ако..." получава най-изненадващите си отговори.

"Канкун" е провокативна комедия, която с хумор и ирония поставя въпроса за избора и неговите последствия. Спектакълът започва забавно, но постепенно разкрива неудобните истини за приятелството и илюзията за втори шанс. Чрез лек хумор и неочаквани обрати се поставя един от най-актуалните въпроси на съвременния човек - какво би станало, ако бяхме направили друг избор.

"Много исках да играя в неща, които ми харесват и много исках на нашата сцена да се случват неща, на които не винаги е даден шанс и не са толкова комерсиални. Спектаклите, които досега сме работили не са били комерсиални и са се случвали на малко по-алтернативни пространства, а моята амбиция е да успеем да ги покажем на една по-широка аудитория", сподели Александра Димитрова в предаването "Студио Actualno", която освен част от състава на постановката е и неин продуцент и основател на продуцентска компания Artitude.

Artitude е нова платформа за театрални проекти, която се стреми да открива, създава и продуцира изкуство с характер. Платформата дава поле за изява на утвърдени и изгряващи имена на българската театрална сцена, които споделят смелостта да търсят нови изразни средства и да работят отвъд общоприетите рамки.

Повече за мисията на Artitude и за "Канкун" - вижте в интервюто.