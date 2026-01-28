Най-големият арабски съюзник на Тръмп се обърна срещу него по темата "Иран"

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е заявил на иранския президент Масуд Пезешкиан, че Саудитска Арабия няма да позволи неиното въздушно пространство или територия да бъдат използвани за военни операции срещу Иран. Информацията е на саудитската държавната информационна агенция SPA. Уверението е било дадено по време на телефонен разговор, чиято цел е била да бъде намалено напрежението и да се укрепи регионалната стабилност. Позицията на Саудитска Арабия отразява неотдавнашно изявление на Обединените арабски емирства (ОАЕ), които също заявиха, че няма да позволят тяхното въздушно пространство или териториални води да бъдат използвани за военни действия срещу Иран.

Салман е казал, че Саудитска Арабия подкрепя всякакви усилия за разрешаване на спорове чрез диалог, давайки сигнал в полза на дипломацията пред конфронтацията във време на повишен геополитически риск в Персийския залив.

Ирански медии съобщиха, че Пезешкиан е приветствал всеки процес в рамките на международното право, който помага за предотвратяване на война. Разговорът е събитие, тъй като Саудитска Арабия и Иран са основни съперници на първо място заради религията - сунизъм при саудитите и шиитски ислям при иранците.

Напрежението с Иран расте, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че още една "голяма красива армада" се насочва към бреговете на ислямската държава. А турският външен министър Хакан Фидан даде "рецепта" - американците да почнат преговори с Иран, да карат тема по тема, да приключват едната с договорка и да продължават към следващата. Първата такава - иранската ядрена програма:

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



It’s wrong to attack on Iran, it’s wrong to start the war again. Iran is ready to negotiate on nuclear file again.



My advice to the American friends: close the files one by one with Iranians. Start with nuclear, close it, and not get it as… pic.twitter.com/TtGDV9l9uQ — Clash Report (@clashreport) January 28, 2026

