"Око-Флекс бил в Арсенал, бил в Селтик, бил в Уест Хям... те му дали да носи водата в три мача!"

Името Армстронг Око-Флекс се превърна в тема номер 1 в българския футбол, след като скандалният му трансфер от Ботев Пловдив в Левски продължава да е обект на множество коментари. От Ботев продължават да твърдят, че "сините" са нарушили правилата и настояват за санкции от ФИФА. В Левски пък са категорични, че ситуацията е чиста - откупната клауза е активирана, а играчът е приел да продължи кариерата си на "Герена".

Око-Флекс трябва да покаже в Левски, че е бил юноша на Арсенал?!

А още с първите си изяви с екипа на "сините" Око-Флекс започна да блести - вкара гол и спечели дузпа. Представянето на крилото бе дискутирано и в последния епизод на предаването "Точно попадение". А спортният журналист Николай Илиев даде тон за интересна закачка в студиото: "Око-Флекс трябва да покаже, че е бил юноша на Арсенал, мен ако питате."

"Око-Флекс не е лош, може да бъде новият нападател на Левски"

Чувайки това, неговият колега Бойко Димитров не издържа: "Юноша на Арсенал, в Селтик бил, в Уест Хям бил. Те му дали да носи водата в три мача.... Нали знаете къде играе на Марселино Кареасо брат му? Ракитин Трудовец! Иначе Око-Флекс изигра хубав мач срещу Тренчин. Не е лош. Може да бъде новият нападател на Левски. Ние все казваме, че Левски има нужда от нападател, но ето - Око-Флекс."

"Да видим! Феновете на Левски само може да се надяват да им донесе нещо повече по крилото. Това трябва да е и тяхната цел - да задържат нивото, ако могат и да го подобрят. И да спрат хегемонията на Лудогорец - 14 години им е достатъчно", добави Николай Илиев. Водещият Джем Юмеров пък заяви: "Веласкес изпробва и Око-Флекс, в началото на сезона пробва и Бала. Все пак си мисля, че на Левски му подхожда един таран."

Мнението за нужда от таран споделя и Стефан Йорданов, който смята, че Левски е закъснял с привличането на такъв. Повече - гледайте във видеото: