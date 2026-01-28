Официално: Футболист на Лудогорец премина в друг български гранд

Футболистът на Лудогорец Емерсон Родригес официално финализира преминаването си в друг гранд от българския футбол - Ботев Пловдив. 25-годишният състезател ще играе под наем на "Колежа" до края на сезона, като ще носи номер 10 на гърба си. Интересното е, че Емерсон вече се присъедини към лагера на Ботев Пловдив, като тренира с клуба, но сега вече официално бе сключено споразумението между двата клуба за неговото преотстъпване.

Ботев Пловдив привлече Емерсон Родригес от Лудогорец

Емерсон Родригес пристигна в Лудогорец през зимата на 2025 година, но не успя да се превърне в основен играч в Разград, заради което сега клубът реши да го преотстъпи. Той е носил екипите на Васку да Гама и Интер Маями, където е бил съотборник с Лионел Меси и Филипе Коутиньо. В Ботев той ще играе под ръководството на Димитър Димитров - Херо, който е бил наставник на Лудогорец в миналото.

Крилото ще играе като преотстъпен на "Колежа" до края на сезона

Родригес ще подсили огневата мощ на Ботев Пловдив на фланга, където надеждите на "канарчетата" са да покаже своята техника и скорост. Емерсон се слави като добър дрибльор, но в Лудогорец конкуренцията се оказа твърде голяма, за да се утвърди като титулярен избор в състава на Пер-Матиас Хьогмо.

