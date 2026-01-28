Историята с танкера Marinera: Русия изрази задоволство от Тръмп и САЩ

Двамата руски моряци, част от екипажа на танкера от руския сенчест флот Marinera, вече са освободени от американските власти и пътуват към Русия. Това съобщи руското външно министерство, предаде ТАСС - руската държавно-информационна пропагандна агенция цитира говорителката на руското МВнР Мария Захарова.

Още: Украинци са основната част на екипажа на задържания от САЩ танкер "Marinera"

Танкерът беше задържан от американските власти при впечатляваща операция насред Атлантическия океан. Корабът се опитваше да избяга от американците, след като беше тръгнал към Венецуела, но бързо промени курса заради военната операция на САЩ на 3 януари, с която от власт беше свален и арестуван венецуелският диктатор Николас Мадуро.

На 7 януари американска специална група се качи на борда на Marinera, за чиято защита руският диктатор Владимир Путин беше изпратил подводница и военни кораби. Танкерът преди това е бил наречен "Бела 1" и е плавал под панамски флаг за Венецуела. Вашингтон смята, че е участвал в превоза на ирански петрол, който е обект на американски санкции.

Още: Лавров се жалва от САЩ и Тръмп: Още държат наши граждани заедно със заловен танкер (ВИДЕО)

След като американската брегова охрана се опита да спре кораба в Карибско море, екипажът нарисува руското знаме на борда и информира бреговата охрана, че е под руски контрол. Впоследствие Русия изпрати официално искане до САЩ да спре преследването на танкера, информира The New York Times. А накрая се оказа, че корабът е свързан с руска компания, базирана в Рязан и че Marinera има връзки с молдовския олигарх-беглец Илан Шор, който отдавна е част от мрежата за влияние на Кремъл зад граница и му помага да заобикаля западни санкции - ОЩЕ: Ударът е по Русия: Данни кой е собственикът на задържания от САЩ танкер "Marinera"