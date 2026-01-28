Оставката на Румен Радев:

Промени в движението в тунел “Топли дол“

28 януари 2026, 14:10 часа 245 прочитания 0 коментара
Промени в движението в тунел “Топли дол“

Тази нощ поетапно ще бъде ограничавано движението в двете тръби на тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“ за почистване на пътните знаци. Дейностите в тръбата в посока Варна ще се извършват от 22:00 ч. (28 януари) до 2:00 ч. (29 януари), а между 2:00 ч. и 6 ч. (29 януари) ще се работи в тръбата за София.

При изпълнение на работата движението в съоръжените ще бъде частично отбивано, като трафикът ще преминава последователно в активната и изпреварващата лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АПИ промени в движението ограничено движение тунел "Топли дол"
