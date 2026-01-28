Любопитно:

28 януари 2026, 13:36 часа 271 прочитания 0 коментара
Левски се отказал от Марселино Кареасо поради две причини

Столичният футболен гранд Левски се е отказал от идеята да привлече бившия халф на ЦСКА Марселино Кареасо. Основните причини за пропадналите преговори са две: от една страна представителите на Кареасо в последния момент повишили финансовите си претенции, а от друга страна - играчът преживял две по-сериозни мускулни контузии по време на престоя си в Кипър, съобщава "Мач Телеграф".

Марселино имал две мускулни контузии в Кипър, а и настоял за повече пари в Левски

Марселино Кареасо имаше силен период в ЦСКА, като бе сред основните футболисти на отбора, но договорът му с "червените" изтече през миналото лято и така и не бе подновен, след като неговите агенти настояваха заплатата му да бъде повишена до 60 000 евро. В крайна сметка Кареасо напусна като свободен агент и премина в кипърския Апоел, където обаче за половин сезон игра в едва пет мача, и то в нито един като титуляр.

Нещо повече: Кареасо има само 60 минути общо прекарани на терена за Апоел, като на два пъти е отсъствал заради мускулни травми. В три мача той е останал и неизползваан резерва. Заради тези травми ръководството на Левски е преценило, че подобен трансфер може да се окаже рисков, тъй като не е ясно дали няма да последва нова травма, а и неговата кондиционна подготовка най-вероятно не е на нужното ниво.

Освен това Кареасо и неговите агенти първоначално са били склонни на едни условия с Левски, но в последния момент са настояли за повече пари, което е отдръпнало "сините" от преговорите.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски зимен трансферен прозорец Първа лига Марселино Кареасо
