Рюте е говорил с Тръмп за Гренландия - обобщи дискусията в две изречения

18 януари 2026, 19:44 часа 718 прочитания 1 коментар
Рюте е говорил с Тръмп за Гренландия - обобщи дискусията в две изречения

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп относно ситуацията в Гренландия и Арктика на фона на заплахите на републиканеца с мита срещу 8 европейски държави от Алианса. Вчера, 17 януари, Тръмп обяви планове за налагане на 10% допълнително мито (т.е. става общо 25%) върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари. Той обяви, че тарифите ще останат в сила, докато не се сключи сделка, при която САЩ да купят Гренландия, която е част от Кралство Дания.

В публикация в X след разговора си с Тръмп генералният секретар на НАТО пише: „Говорих с президента на Съединените американски щати относно ситуацията със сигурността в Гренландия и Арктика. Ще продължим да работим по този въпрос и очаквам с нетърпение да се срещнем в Давос по-късно тази седмица".

Рюте има предвид Световния икономически форум в Швейцария, на който и американският президент ще участва. Там ще са също лидерите на Франция, Германия, Нидерландия и Финландия.

Марк Рюте не разкри повече подробности от дискусията си с Доналд Тръмп.

Снимка: Getty Images

Тръмп играе голф, докато Европа мисли как да му отговори

През последните няколко часа американският президент е бил в голф клуб Trump International, далеч от любопитните погледи на медиите, твърди кореспондентът на BBC в Белия дом. Тръмп не е коментирал нищо за Гренландия и митата, откакто вчера обяви тарифите чрез профила си в социалната си платформа Truth Social.

Изглежда, че голяма част от вниманието му е насочено към вътрешни проблеми - най-вече продължаващите протести срещу имиграционната служба (ICE) в Минеаполис и конфронтацията между федералното правителство и местните политици: Жената, застреляна от имиграционните служби в Минеаполис, е имала четири огнестрелни рани.

В календара на Тръмп за днес няма публични събития.

Димитър Радев
