Подигравка към Тръмп: Каквото и да стане, ще каже, че е победил Иран. Тайният икономически коз на САЩ (ВИДЕО)

Режимът на покойния аятолах Али Хаменей контролира напълно Иран. Няма данни за бунтове срещу иранската власт, няма информация и сигнали за вътрешни противоборства – и това, въпреки че още няма и официално избран наследник на Хаменей или поне не беше потвърдено сигурно, че вторият му син Моджтаба го наследява. Информацията излезе в The Washington Post – перлата в медийната империя на Джеф Безос, който беше враг на американския президент Доналд Тръмп преди втория му мандат, но смени плочата.
Показателното е показателно – бившият американски държавен секретар Антъни Блинкен даде интервю, в което направо си каза, че по някое време Тръмп ще декларира победа, независимо какво стане в Иран. Ще каже, че се е отървал от аятолах Хаменей. Ще каже, че пак им сринахме ядрената програма или поне сме я върнали едиколко си време назад. Ще каже същото и за иранската програма за балистични ракети, и за иранския военноморски флот. Колкото до бъдещото управление на Иран, логиката на Тръмп ще е следната – ами, от иранския народ зависи, късмет, дано успеят, пък ако не успеят, те са си виновни. Ако пък успеят, ще е заради нас. Междувременно, адмирал Брад Купър заяви, че САЩ са потопили вече 30 ирански кораба, а спрямо 28 февруари (ден 1) обстрелът с балистични ракети от страна на Иран е намалял с 90%, а атаките с дронове - с 83%:
Biden's Secretary of State Blinken on Iran:
I think Trump may simply declare victory. He'll say: got rid of the Ayatollah, we diminished or degraded or destroyed their nuclear program again.
We did the same thing to the missile program. We did the same thing to the Navy.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
На фона на интервюто на Блинкен, Reuters публикува материал, в който твърди, че Доналд Тръмп иска да се намеси лично в избора на нов ирански лидер. Логиката – трябва да е някой балансиран, а не след няколко години следващ президент на САЩ пак да се чуди какво да прави с Иран. За пример Тръмп дава Делси Родригес, която сега е начело на Венецуела, след като беше дясна ръка на Николас Мадуро.
Пред NBC, иранският външен министър Абас Арагчи изрично подчерта, че ако САЩ тръгнат на сухопътна война срещу Иран, Техеран е готов. Чакаме ги – това ще е голямо бедствие за тях, каза той. И още – Арагчи заяви, че съюзниците на Иран т.е. Русия и Китай, помагали политически и "по други начини". Иранският министър обаче така и не призна открито дали сега Русия помага военно, защото не може по време на война да се дават детайли.
NBC: Are you afraid of a U.S. invasion in your country?
Araghchi: No, we are waiting for them.
NBC: You are waiting for the U.S. military to invade, the ground troops?
Araghchi: Yes. That would be a big disaster for them. pic.twitter.com/FleVvuQBln
Детайли обаче даде говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него, Русия не помагала сега военно на Иран. Но по-важното от думите на Песков: „Вероятно трябва и да извлечем ползи за себе си, където е възможно, колкото и цинично да звучи това“ - ОЩЕ: Кремъл: Колкото и цинично да звучи, трябва да опитаме да извлечем ползи от войната в Иран (ВИДЕО)
Here we go! Peskov stated that Russia will not help Iran, but will profit from this war
According to Peskov, Iran has not requested military assistance from Russia:
“The war that is going on is not our war. We must do what aligns with our interests. We must secure benefits for… pic.twitter.com/I0bRWlWsjF
Предвид разсъжденията на Песков и как при тази война Русия трябвало да пази икономиката си, о.з. генерал Кийт Келог даде съвет – САЩ да превземат острова Харк. Защо – защото почти 90% от иранската петролна индустрия е съсредоточена там. Няма да могат да (про)дават петрол на Китай, няма да могат да подкрепят и Русия, защото иранската икономика ще е на колене, каза Келог:
Kit Kellogg believes the U.S. should seize the strategically important Kharg Island in Iran
The island, located 18 miles off the coast in the northern part of the Persian Gulf, controls 89% of Iran's oil exports.
Kellogg argues that capturing it would economically weaken Iran,… pic.twitter.com/KlDMku0Lbn
А американският военен министър Пийт Хегсет увери, че "нищо не било по-далеч от истината" в твърдения, че войната се разширявала или че настъпвал хаос. Според него, арабските държави всъщност помагали много на САЩ. Той обеща и, че мощта на бомбардировките и ударите срещу Иран ще расте, както и че няма никакъв недостиг на боеприпаси: "Ако си мислите, че сте видели нещо, само почакайте".
Hegseth on Iran:
This idea that the war might be expanded, or there’s chaos — nothing could be further from the truth. pic.twitter.com/iwEiF9b15B
Hegseth on Iran:
The amount of firepower over Iran and Tehran is about to surge dramatically. pic.twitter.com/9T0TI5Jxjx
LIVE: @SecWar and @CENTCOM commander, Adm. Brad Cooper, conduct a press conference at U.S. Central Command in Tampa, Fla. https://t.co/f0KGGCvMQY— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 5, 2026
И в "съответствие" с думите на Хегсет, американското посолство в Кувейт също затвори врати. Това стана, след като в Кувейт беше атакувана военната база "Ал Асалам":
Iran struck the Ali Al-Salem Air Base in Kuwait again.
Footage shows major fires at the impact sites, which also appear on NASA FIRMS maps.
Heat signatures seem to be near fuel storage areas, aircraft hangars, and warehouses. pic.twitter.com/cL5eIteYkQ
Войната в кадри
И нова порция видеа, които дават представа за войната. Особено впечатляващо е видео на удар с ракета от гледната точка на религиозно събрание в Иран:
A missile struck near the site of a coordination meeting of clerics and pro-Regime forces in east Tehran. #Iran
WATCH: Massive explosion showing the moment of U.S./Israeli attack at Bushehr Air Base in Iran, filmed from very close range.
Иран обаче също не се спира – освен поразената рафинерия в Бахрейн, ударите продължават и в Дубай. А Техеран стреля срещу Израел с ракети с касетъчни боеприпаси – ОЩЕ: Ирански ракети поразиха държавната петролна рафинерия на Бахрейн (ВИДЕО)
Meanwhile in Dubai, UAE. pic.twitter.com/22EhYpaPe7— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026