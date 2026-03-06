Лайфстайл:

Подигравка към Тръмп: Каквото и да стане, ще каже, че е победил Иран. Тайният икономически коз на САЩ (ВИДЕО)

Режимът на покойния аятолах Али Хаменей контролира напълно Иран. Няма данни за бунтове срещу иранската власт, няма информация и сигнали за вътрешни противоборства – и това, въпреки че още няма и официално избран наследник на Хаменей или поне не беше потвърдено сигурно, че вторият му син Моджтаба го наследява. Информацията излезе в The Washington Post – перлата в медийната империя на Джеф Безос, който беше враг на американския президент Доналд Тръмп преди втория му мандат, но смени плочата.

Показателното е показателно – бившият американски държавен секретар Антъни Блинкен даде интервю, в което направо си каза, че по някое време Тръмп ще декларира победа, независимо какво стане в Иран. Ще каже, че се е отървал от аятолах Хаменей. Ще каже, че пак им сринахме ядрената програма или поне сме я върнали едиколко си време назад. Ще каже същото и за иранската програма за балистични ракети, и за иранския военноморски флот. Колкото до бъдещото управление на Иран, логиката на Тръмп ще е следната – ами, от иранския народ зависи, късмет, дано успеят, пък ако не успеят, те са си виновни. Ако пък успеят, ще е заради нас. Междувременно, адмирал Брад Купър заяви, че САЩ са потопили вече 30 ирански кораба, а спрямо 28 февруари (ден 1) обстрелът с балистични ракети от страна на Иран е намалял с 90%, а атаките с дронове - с 83%:

На фона на интервюто на Блинкен, Reuters публикува материал, в който твърди, че Доналд Тръмп иска да се намеси лично в избора на нов ирански лидер. Логиката – трябва да е някой балансиран, а не след няколко години следващ президент на САЩ пак да се чуди какво да прави с Иран. За пример Тръмп дава Делси Родригес, която сега е начело на Венецуела, след като беше дясна ръка на Николас Мадуро.

Пред NBC, иранският външен министър Абас Арагчи изрично подчерта, че ако САЩ тръгнат на сухопътна война срещу Иран, Техеран е готов. Чакаме ги – това ще е голямо бедствие за тях, каза той. И още – Арагчи заяви, че съюзниците на Иран т.е. Русия и Китай, помагали политически и "по други начини". Иранският министър обаче така и не призна открито дали сега Русия помага военно, защото не може по време на война да се дават детайли.

Детайли обаче даде говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него, Русия не помагала сега военно на Иран. Но по-важното от думите на Песков: „Вероятно трябва и да извлечем ползи за себе си, където е възможно, колкото и цинично да звучи това“ - ОЩЕ: Кремъл: Колкото и цинично да звучи, трябва да опитаме да извлечем ползи от войната в Иран (ВИДЕО)

Предвид разсъжденията на Песков и как при тази война Русия трябвало да пази икономиката си, о.з. генерал Кийт Келог даде съвет – САЩ да превземат острова Харк. Защо – защото почти 90% от иранската петролна индустрия е съсредоточена там. Няма да могат да (про)дават петрол на Китай, няма да могат да подкрепят и Русия, защото иранската икономика ще е на колене, каза Келог:

А американският военен министър Пийт Хегсет увери, че "нищо не било по-далеч от истината" в твърдения, че войната се разширявала или че настъпвал хаос. Според него, арабските държави всъщност помагали много на САЩ. Той обеща и, че мощта на бомбардировките и ударите срещу Иран ще расте, както и че няма никакъв недостиг на боеприпаси: "Ако си мислите, че сте видели нещо, само почакайте".

И в "съответствие" с думите на Хегсет, американското посолство в Кувейт също затвори врати. Това стана, след като в Кувейт беше атакувана военната база "Ал Асалам":

 

Войната в кадри

И нова порция видеа, които дават представа за войната. Особено впечатляващо е видео на удар с ракета от гледната точка на религиозно събрание в Иран:

Иран обаче също не се спира – освен поразената рафинерия в Бахрейн, ударите продължават и в Дубай. А Техеран стреля срещу Израел с ракети с касетъчни боеприпаси – ОЩЕ: Ирански ракети поразиха държавната петролна рафинерия на Бахрейн (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
