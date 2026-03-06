Спомени: Нетаняху е искал главата на Али Хаменей още през миналата година

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е поставил за цел да бъде убит бившият върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей през ноември месец миналата година, заяви министърът на отбраната Израел Кац в интервю за "Ройтерс"."Още през ноември проведохме дискусии с премиера в много тесен кръг. Премиерът постави целта: да бъде елиминиран аятолах Хаменей", заяви Кац. Още: Кремъл: Колкото и цинично да звучи, трябва да опитаме да извлечем ползи от войната в Иран (ВИДЕО)

Израел не е споделил плановете си със САЩ

Снимка: Getty images

Още: Тръмп: Иран търси споразумение със САЩ, леко са закъснели

На този етап Израел не е споделил плановете си с Вашингтон, казва Кац. "Подготвихме се с предположението, че може да се наложи да го изпълним сами", казва той, но скоро след това между Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп започна "един вид диалог" по въпроса.

Израел и САЩ били изненадани, когато в края на миналата година в Иран избухнали протести, добавя Кац, като твърди, че това породило опасения в Израел, че вътрешните размирици могат да провокират режима да нанесе превантивен удар срещу Израел, преди Израел да успее да се възползва от стратегическата възможност.

"Това изненада всички. Безредиците не само създадоха възможност - по това време имаше и сериозна загриженост, че поради натиска върху режима от протестите, той може да нанесе превантивен ракетен удар срещу Израел и американските сили в региона.

По това време между Вашингтон и Йерусалим "възникна" дискусия за свалянето на режима и двете страни постигнаха споразумение "за сътрудничество при определянето на целите" и започнаха да говорят за "създаване на условия, при които иранският народ да започне да действа за свалянето на режима - ние започнахме да прокарваме тези цели".

От този момент "имаше съвместно планиране, а след това и съвместен оперативен процес на планиране", казва Кац. "И мисля, че единственият човек в света, единственият лидер, който би могъл да създаде такова сътрудничество с президента Тръмп, е Бенямин Нетаняху", добавя той.

Кац настоява, че нито Израел, нито САЩ са принудили другата страна да атакува Иран, като подчертава, че решенията са били взети независимо, в светлината на възприеманите заплахи, представлявани от Ислямската република.

Още: Бомбардировачи B-2 се включиха в ударите по Иран, Техеран намали рязко атаките (ВИДЕО)