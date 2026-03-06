Ливан нареди арести на бойци на "Хизбула"

Ливанските въоръжени сили издадоха заповед да бъдат арестувани членове на "Хизбула", замесени в "незаконни военни дейности" и притежание на нелицензирани от силите за сигурност оръжия. Ливанската армия вече провежда кампания, в рамките на която арестува членове на "Хизбула" и други паравоенни структури. Целта е държавата да има монопол върху използването на сила и оръжия в страната.

ОЩЕ: Ливан помоли Франция да се намеси: Бейрут е под масирани бомбардировки

Премиерът Наваф Салам заяви, че всички военни действия на територията на страната трябва да бъдат под контрола на държавата, а не на въоръжени групировки. "Декларираме, че отхвърляме всякакви военни операции, предприети от ливанска територия извън рамката на легитимните институции", каза той.

Премиерът заяви, че всички военни дейности на Хизбула са „незаконни“ и призова силите за сигурност да „предотвратяват всякакви атаки, произхождащи от ливанска територия“.