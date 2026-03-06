Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

ОАЕ обмисля замразяване на ирански активи

06 март 2026, 6:53 часа 213 прочитания 0 коментара
ОАЕ обмисля замразяване на ирански активи

Обединените арабски емирства обмислят замразяване на ирански активи като част от потенциални мерки за наказание на Техеран след последните атаки в региона, съобщава "Уолстрийт джърнъл" (WSJ). Дискусиите се провеждат, докато арабските съседи на Иран преценяват как да реагират на ескалиращите ирански удари, които нарушиха инфраструктурата и засилиха икономическите рискове в региона. Още: Подигравка към Тръмп: Каквото и да стане, ще каже, че е победил Иран. Тайният икономически коз на САЩ (ВИДЕО)

Официалните лица не са потвърдили публично никакво решение и все още не е ясно колко обширно би могло да бъде замразяването на активи на режима на аятоласите.

Как ще реагират държавите от Персийския залив?

Снимка: Getty images

Няколко държави от Персийския залив са започнали да преразглеждат инвестициите си в чужбина и финансовите си ангажименти, тъй като оценяват натиска върху бюджета, свързан с продължаващата война между САЩ и Израел с Иран, съобщи "Файненшъл таймс", цитирайки официален представител на Персийския залив.

Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт, четири от най-големите икономики в региона, вече са обсъдили как конфликтът натоварва финансите. Според информациите те са отбелязали, че преразглеждането може да засегне инвестиционните ангажименти, спонсорствата, договорите и участията.

Представителят заяви, че правителствата проучват "дали клаузите за форсмажорни обстоятелства могат да бъдат приложени по настоящите договори", тъй като разходите за отбрана се увеличават, а приходите от нефт и газ намаляват. "Особено ако войната и свързаните с нея разходи продължат със същото темпо", цитира думите на анализатор "Файненшъл таймс".

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Подкрепа за Тръмп: Камарата на представителите отхвърли опит да се спрат военните действия срещу Иран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ОАЕ аятолах Хаменей война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес