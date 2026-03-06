ОАЕ обмисля замразяване на ирански активи

Обединените арабски емирства обмислят замразяване на ирански активи като част от потенциални мерки за наказание на Техеран след последните атаки в региона, съобщава "Уолстрийт джърнъл" (WSJ). Дискусиите се провеждат, докато арабските съседи на Иран преценяват как да реагират на ескалиращите ирански удари, които нарушиха инфраструктурата и засилиха икономическите рискове в региона. Още: Подигравка към Тръмп: Каквото и да стане, ще каже, че е победил Иран. Тайният икономически коз на САЩ (ВИДЕО)

Официалните лица не са потвърдили публично никакво решение и все още не е ясно колко обширно би могло да бъде замразяването на активи на режима на аятоласите.

Как ще реагират държавите от Персийския залив?

Снимка: Getty images

Няколко държави от Персийския залив са започнали да преразглеждат инвестициите си в чужбина и финансовите си ангажименти, тъй като оценяват натиска върху бюджета, свързан с продължаващата война между САЩ и Израел с Иран, съобщи "Файненшъл таймс", цитирайки официален представител на Персийския залив.

Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт, четири от най-големите икономики в региона, вече са обсъдили как конфликтът натоварва финансите. Според информациите те са отбелязали, че преразглеждането може да засегне инвестиционните ангажименти, спонсорствата, договорите и участията.

Представителят заяви, че правителствата проучват "дали клаузите за форсмажорни обстоятелства могат да бъдат приложени по настоящите договори", тъй като разходите за отбрана се увеличават, а приходите от нефт и газ намаляват. "Особено ако войната и свързаните с нея разходи продължат със същото темпо", цитира думите на анализатор "Файненшъл таймс".

Още: Подкрепа за Тръмп: Камарата на представителите отхвърли опит да се спрат военните действия срещу Иран