Европа вече се учи от Украйна как се води модерна война

Когато започна пълномащабното руско нахлуване, западните производители на отбранителна техника бързо доставиха модерните си оръжия на Украйна, помагайки на Киев да отблъсне много по-мощен враг. Четири години по-късно потокът от изпитани в битки технологии се движи в обратната посока, пише The Wall Street Journal.

В невзрачен склад близо до Мюнхен наскоро открито предприятие произвежда дронове, проектирани от украинци. Тези дронове, наречени "Linza", са оборудвани с украински модули против електронно заглушаване. Те използват изкуствен интелект за навигация и могат да се използват за разузнаване, доставка на товари и полагане на мини. Засега тази съвместна германско-украинска производствена линия ще снабдява Въоръжените сили на Украйна, но след като съоръжението достигне пълен производствен капацитет, то ще снабдява и огромния европейски военен пазар.

Европейските страни бързат да усвоят украинските умения, придобити на фронтовата линия, като по този начин помагат на НАТО да се адаптира към новите условия на бойното поле, доминирано от дронове и електронна война, където дори нови оръжия могат да остареят само за няколко месеца. Още: Зеленски заплаши Орбан, че ще даде адреса му на ВСУ да си поговорят с него, ако блокира парите за Украйна

За страни като Германия инициативата "Произвеждаме с Украйна" предлага възможност да комбинират държавни субсидии с украински иновации, както и да съживят бавно развиващите се икономики на ЕС. За Украйна това означава доставка на допълнителни оръжия за войските ѝ, финансирани от съюзниците ѝ.

Заводът близо до Мюнхен, открит през февруари от украинския президент Володимир Зеленски и германския министър на отбраната Борис Писториус, е един от поне десетте обекта, които украински и европейски отбранителни компании планират да открият до края на годината. Около 80% от служителите му са украински бежанци, пристигнали в Германия в началото на войната.

В деня на откриването на завода Зеленски обяви и друго партньорство - между разработчика на софтуер за безпилотни летателни апарати Auterion, който оперира в Германия и САЩ, и украинския производител на дронове Airlogix. За този проект са планирани стотици милиони евро германски субсидии.

В Дания компанията Fire Point, която произвежда украински ракети ("Фламинго") и дронове (серията FP), строи завод в южния регион Ютланд, където ще произвежда ракетно гориво. Още: С поглед към Иран: Украйна дава дронове прехващачи срещу друго ценно оръжие

"Моделът "Произвеждаме с Украйна" е важен за нас, защото ще осигури допълнителни оръжия за фронта, финансирани от нашите партньори", каза Александър Камишин, стратегически съветник на Зеленски, който отговаря за военната индустрия. Това също така позволява на европейските лидери да изграждат модерни системи за по-надеждна защита на собствените си страни.

Разтърсени от руските атаки с дронове и предполагаемите саботажи, както и несигурни относно ангажимента на САЩ към европейската сигурност, европейските страни обещаха стотици милиарди евро допълнително финансиране за укрепване на отбраната си.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпи в длъжност през 2025 г., помощта на САЩ за Украйна беше прекратена. Сега европейците плащат по-голямата част от сметката. ЕС обеща пакет от помощ на стойност 90 милиарда евро, еквивалентни на приблизително 106 милиарда долара. Допълнително финансиране ще дойде от Великобритания и Норвегия.

"Трябва бързо да се поучим от Украйна. Тя е най-големият полигон в света за изпитания на нови оръжейни системи и е невероятно бърза в иновациите", каза германският министър на икономиката Катерина Райхе, която отговаря за новия модел за финансиране на Украйна. Още: Специалните сили на Украйна удариха ПВО база в Крим и важни складове за руснаците (ВИДЕО)

Райхе пътува до Киев, за да установи партньорство между отслабените германски производители на автомобили и машини, които в момента съкращават хиляди работници месечно, и украинските оръжейни компании. Германия ще осигури не само финансиране за тези проекти, но и огромния си индустриален потенциал, а украинците ще допринесат с изпитани в бой военни технологии.

"Трябва да използваме този потенциал, за да помогнем на Украйна, а също и самите ние да станем по-силни", каза Райхе. "Икономическата политика и политиката за сигурност вече не могат да бъдат разделени."

Германското правителство е отпуснало над 11 милиарда евро за финансиране на отбраната на Украйна тази година. До 2 милиарда евро ще бъдат използвани за субсидиране на производството на отбранителна техника в Украйна и Германия.

От април тази година германската компания Auterion и украинската компания Airlogix ще доставят дронове със среден обсег на Украйна, Германия и други страни от НАТО. Още: Как войната с Иран ще се отрази на Украйна

В наскоро откритото предприятие близо до Мюнхен - съвместно предприятие между германския производител на дронове Quantum Systems и украинската компания за военна техника Frontline Robotics - стартира първият проект по инициативата "Строим с Украйна", който вече е в производство. Първоначалният план е да се произвеждат 10 000 дрона "Linza" годишно.

Когато войната започна през 2022 г., Quantum Systems достави на украинските въоръжени сили собствен дрон за разузнаване, наречен Vector. Само няколко месеца по-късно бързото усъвършенстване на руските системи за електронна война направи дроновете Vector остарели.

Малка ремонтна работилница, създадена от Quantum в Украйна, постепенно се разрасна в пълноценно производствено предприятие с 450 служители. Това накара германската компания да инвестира в украинския стартъп Frontline Robotics, основан през 2023 г. от четирима инженери от Киевска област. След разширяването си заводът близо до Мюнхен ще снабдява европейските въоръжени сили наред с украинските.

Производството в Германия ще бъде само малко по-скъпо, отколкото в Украйна, казват официални лица, но тук няма риск от руски бомбардировки. Цената на дроновете "Linza" ще остане в същия диапазон като на комерсиалните квадрокоптери Mavic, произвеждани от китайската компания DJI. Те обаче ще имат вградени възможности за защита от заглушаване и други функции, изисквани от военните. Още: Русия търси начин да унищожи Starlink в Космоса

В Украйна, която преди руската инвазия разполагаше с голяма отбранителна промишленост, военните предприятия разработиха нова и модерна бойна техника през последните четири години. Сред тях са далекобойни безпилотни летателни апарати, безпилотни лодки и ракети. Военните заводи обаче редовно са атакувани от Русия и страдат от прекъсвания на електрозахранването.

Никита Рожков, директор на Frontline Robotics и ръководител на украинското съвместно предприятие с Quantum, си спомня как заводът на неговата компания е бил ударен от 14 руски дрона. Няма жертви, но оборудването е повредено. Много украински производители на отбранителна техника трябва да са готови да преместят производството си в кратки срокове и затова не са склонни да купуват обемисто и скъпо оборудване.

"Проблемът, с който се сблъскахме на практика, е как да увеличим производството на толкова сложни продукти в Украйна на фона на рисковете на военното време", каза Рожков. "Тук, в Германия, има различен набор от рискове. За щастие не очакваме ракети "Искандер", но все пак трябва да мислим за проникване на противника и предприемаме свои собствени контрамерки."

Повечето служители в завода, чието точно местоположение се пази в тайна, не разкриват пълните си имена и не позволяват лицата им да бъдат снимани от страх да не бъдат проследени от руското разузнаване. Още: Войната в Украйна и залогът за нов световен ред

Присъствието на украински отбранителни заводи на германска територия вече предизвика гнева на руските телевизионни пропагандисти.

Автори: Ярослав Трофимов и Боян Панчевский за The Wall Street Journal

Превод: Ганчо Каменарски